¿Cuánto se queda Hacienda del sueldo de Nescafé? Esto es lo que realmente recibes

Al inicio de 2025, Nescafé lanzaba su esperada promoción “El Sueldo para toda la vida”, donde un afortunado ganador podrá disfrutar de 2.000 euros mensuales durante el resto de su vida. Sin embargo, como en cualquier premio grande, no todo el dinero va directamente al bolsillo del ganador. Hacienda se queda con una parte a través del IRPF, lo que reduce el importe neto que realmente recibirás.

¿Cuánto se queda Hacienda del "Sueldo para toda la vida"?

El gran premio de Nescafé consiste en una renta vitalicia de 2.000€ brutos al mes. Sin embargo, este premio está sujeto al IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que significa que Hacienda retendrá una parte de ese dinero. El porcentaje de la retención depende de diversos factores, como el nivel de ingresos del ganador y su situación fiscal, pero generalmente, se encuentra entre el 20% y el 25% de la cantidad total.

Esto implica que, de los 2.000€ brutos mensuales que Nescafé ofrece, entre 400€ y 500€ se irán directamente a Hacienda, dejando al ganador con unos 1.500€ netos al mes.

¿Qué pasa con los premios diarios?

Este año, además del gran premio, Nescafé sortea 180 premios diarios de 100€. Estos premios también están sujetos a retención fiscal, aunque al ser menores de 300€, podrían no tributar directamente.

El premio no se ajusta a la inflación

Es importante señalar que el premio de 2.000€ al mes no se revaloriza con la inflación. Esto significa que, aunque la cantidad inicial pueda parecer atractiva, su poder adquisitivo podría disminuir con el tiempo, ya que no se actualizará anualmente en función del costo de vida. Si la inflación sube, el dinero que recibirás mensualmente puede no ser suficiente para cubrir tus necesidades de la misma manera que al principio.

¿Cómo participar en la promoción “El Sueldo para toda la vida”?

Nescafé ha facilitado diversas formas para que sus consumidores puedan participar en esta promoción y tener la oportunidad de ganar el “Sueldo para toda la vida” y otros premios. Aquí te explicamos los requisitos para participar:

Productos participantes

Para ser parte del sorteo, los consumidores deben comprar productos de la marca Nescafé que estén dentro de la promoción. Estos incluyen café soluble, café en grano, cápsulas de Nescafé Dolce Gusto, y bebidas lácteas Nescafé Latte. Los sobres de 2g de Nescafé Classic y otros productos de hostelería no participan. Métodos de participación:

Correo Postal: Los participantes deben enviar dos códigos de barras y etiquetas traseras de los envases de productos Nescafé al Apartado 1.520, 08080 de Barcelona.

Los participantes deben enviar dos códigos de barras y etiquetas traseras de los envases de productos Nescafé al Apartado 1.520, 08080 de Barcelona. Web Oficial: Registrándose en la página de Nescafé, donde deberán ingresar los códigos únicos de 12 posiciones que se encuentran en los envases.

Registrándose en la página de Nescafé, donde deberán ingresar los códigos únicos de 12 posiciones que se encuentran en los envases. App de Nescafé: Escaneando los códigos QR que vienen en los envases de los productos participantes.

Premios diarios

Además del gran premio de los 2.000 euros mensuales durante toda la vida, Nescafé sortea 180 premios de 100 euros diarios durante el período de la promoción. Estos premios también están sujetos a impuestos, y se entregan tras verificar que el participante haya introducido correctamente el código del producto y se haya registrado en la web.

Requisitos legales y fechas clave

La promoción estará activa desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025, por lo que los participantes deben asegurarse de realizar su compra e inscripción dentro de este período. Además, se recomienda leer las bases legales del sorteo, ya que allí se especifican detalles sobre la participación y las condiciones específicas para cada modalidad.

¿Vale la pena el “Sueldo para toda la vida”?

Aunque el premio de Nescafé, de 2.000 euros mensuales, es atractivo, es importante tener en cuenta los impuestos que se aplican a este tipo de sorteos. Después de la retención del IRPF, el ganador se quedará con unos 1.500€ netos al mes, lo que sigue siendo un ingreso considerable pero que, como todo premio, no está exento de las implicaciones fiscales.

A pesar de la falta de revalorización con la inflación, la oportunidad de obtener un ingreso vitalicio, junto con la posibilidad de ganar premios diarios, hace que la promoción de Nescafé siga siendo una de las más emocionantes y esperadas del año.