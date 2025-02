Ni Madrid ni Cataluña, estas son las comunidades en las que se paga menos IRPF en la Renta 2025

La campaña de la Renta 2024-2025 está a la vuelta de la esquina y traerá consigo la revelación de las notables diferencias fiscales que existen entre comunidades autónomas. Dependiendo del lugar de residencia, dos contribuyentes con los mismos ingresos pueden pagar cientos o incluso miles de euros de diferencia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La campaña para rendir cuentas con Hacienda comenzará el próximo 2 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2025. Durante este periodo, los contribuyentes declararán los ingresos percibidos en 2024, que incluyen sueldos, inversiones, dividendos o alquileres. Sin embargo, la carga fiscal no será la misma en todas las comunidades, ya que el IRPF se divide en un tramo estatal y otro autonómico.

IRPF según la comunidad autónoma

El Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral destaca las diferencias entre autonomías. Por ejemplo:

Rentas de 30.000 euros : Un contribuyente en el País Vasco pagará 4.610 euros , mientras que en Cataluña la cifra asciende a 5.041 euros .

: Un contribuyente en el pagará , mientras que en la cifra asciende a . Rentas de 45.000 euros : En el País Vasco , la cuota es de 8.850 euros , mientras que en Extremadura se eleva casi 1.000 euros más .

: En el , la cuota es de , mientras que en se eleva casi . Rentas de 70.000 euros : Madrid sigue siendo una de las comunidades con menor carga fiscal, mientras que Navarra es la más costosa con un pago de 19.815 euros .

: Madrid sigue siendo una de las comunidades con menor carga fiscal, mientras que es la más costosa con un pago de . Rentas altas de 110.000 euros : En la Comunidad Valenciana , se pagan 38.800 euros , mientras que en Madrid , la factura se reduce en 3.000 euros .

: En la , se pagan , mientras que en , la factura se reduce en . Rentas de 600.000 euros: En la Comunidad Valenciana, se abonan 298.115 euros, mientras que en Madrid, el coste se reduce a 251.990 euros.

El IRPF: tipos mínimos y máximos en cada autonomía

Las diferencias también son notables en los tipos mínimos y máximos de IRPF:

Tipo mínimo autonómico :

: Extremadura: 8%

Madrid: 8,5% (18% con la tarifa estatal)

Cataluña: 10,5% (20% total)

Navarra: 13%

País Vasco: 23%

Tipo máximo autonómico :

: Comunidad Valenciana: 29,5% (54% total)

Madrid: 20,5% (45% total)

Tipos mínimos y máximos de IRPF por Comunidad Comunidad Tipo mínimo Tipo máximo Extremadura 8% 25% Madrid 8,5% 20,5% Canarias 9% 26% Galicia 9% 22,50% La Rioja 9% 27% Andalucía 9,50% 22,50% Aragón 9,50% 25,50% Baleares 9,50% 25% Cantabria 9,50% 25,50% Castilla-La Mancha 9,50% 22,50% Castilla y León 9,50% 21,50% Murcia 9,50% 22,50% Comunidad Valenciana 10% 29,50% Asturias 10% 25,50% Cataluña 12% 25,50%

Exenciones y umbrales de declaración

No todos los contribuyentes están obligados a declarar. En 2024, los trabajadores por cuenta ajena que percibieron menos de 22.000 euros brutos están exentos, siempre que no tengan más de un pagador o el segundo no supere los 2.500 euros.

Ajustes fiscales autonómicos para combatir la inflación

En 2023, varias comunidades optaron por ajustes fiscales para paliar la inflación. Ocho autonomías deflactaron o redujeron sus tarifas y rebajaron mínimos personales y familiares para aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes.

Las diferencias en el IRPF según la comunidad de residencia pueden suponer variaciones de miles de euros en la Declaración de la Renta 2024-2025. Madrid sigue siendo la comunidad con menor presión fiscal para rentas altas, mientras que la Comunidad Valenciana y Cataluña aplican los tipos más elevados.