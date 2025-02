Richard Gracia, experto en inversiones, tiene claro cuál es el mejor método para ahorrar: "Lo primero que tienes que hacer..."

Ahorrar dinero puede parecer una tarea difícil, especialmente cuando no se tiene claro por dónde empezar o cómo gestionar las finanzas personales de manera efectiva. Sin embargo, con las estrategias adecuadas, el ahorro puede convertirse en una práctica accesible y alcanzable.

Richard Gracia es inversor, empresario, consejero independiente y profesor adjunto, además de ingeniero de formación. Empezó su carrera laboral en First Solar, trabajó en grandes empresas por España, Reino Unido, Perú, Suiza y Alemania y se dió cuenta que lo que quería realmente era emprender. Fue entonces cuando creaó el marketplace de servicios domésticos más importante de España. Más tarde fue Director General de Cabify y Pavigym, además de co-fundar otras empresas.

Con tan amplia experiencia, Richard decidió embarcarse en una nueva aventura junto a su hermano Diego Gracia, escritor, inversor inmobiliario y formado en finanzas personales, con una amplia trayectora y crearon su libro “El método rico: La guía definitiva para conseguir éxito y dinero”, donde ofrecen consejos sobre cómo organizar y gestionar el dinero, con métodos tanto para principiantes como para aquellos que ya han tenido algo de experiencia en el mundo de las finanzas personales.

Con el panorama económico actual, donde la inflación está subiendo y las necesidades básicas cuestan más que nunca, como la vivienda o productos de consumo básicos como el aceite de oliva, la población está más preocupada por sacar el máximo partido a sus ahorros y eso se puede ver en el aumento de búsquedas en internet sobre cómo ahorrar, en qué invertir para obtener la mayor rentabilidad o cómo mejorar tus finanzas personales, tendencias que podemos ver de forma recurrente en Google Trends.

Con la ayuda de Richard Gracia, desglosamos todos y cada uno de los mejores métodos para ahorrar y ponerte al día con tus fiananzas. Entre estos métodos encontramos:

Uno de los métodos más comunes para comenzar a ahorrar es el preahorro, basado en el principio de "págate a ti primero" de Robert T. Kiyosaki. Richard y Diego Gracia explican en su libro que “lo primero que debes hacer es pagarte a ti la parte que quieras ahorrar y, a partir de ahí, pagar el resto de las cosas”. Para implementarlo, lo ideal es automatizar la transferencia de una parte de tus ingresos a una cuenta de ahorro nada más recibir tu salario.

El objetivo inicial es crear un fondo de emergencias que cubra al menos tres meses de gastos. Una vez logrado esto, puedes diversificar tus ahorros, destinando una parte a aumentar tu fondo hasta cubrir seis meses y la otra a productos de inversión a largo plazo, como depósitos. Cuando el fondo de emergencia esté completo, puedes comenzar a invertir en productos más arriesgados, como fondos de inversión o acciones bursátiles.

Otro truco útil es el método siempre el mismo salario, que complementa al preahorro. Este método consiste en mantener tu salario base constante y ahorrar todos los ingresos adicionales, como bonos o pagas extras. Estos ingresos extras no forman parte de tu presupuesto habitual, por lo que no los echarás en falta en tu día a día. Este método, explican, “nos puede ayudar a completar rápidamente el fondo de emergencia o, más adelante, a destinar nuestros bonus o extras a un plan de pensiones para asegurar nuestra jubilación”.

Si ya has dominado los métodos básicos de ahorro, los métodos avanzados que proponen los hermanos Gracia pueden ayudarte a optimizar aún más tus finanzas. Estos métodos, explican, “tienen una estructura muy clara y sencilla, aun siendo algo más complejos”.

Uno de los métodos más populares es el 50/20/30 propuesto por Elizabeth Warren en su libro "All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan". Este sistema divide los ingresos en tres bloques:

50% para gastos básicos: vivienda, alimentación, suministros. 20% para ahorro e inversiones: fondo de emergencias, reducción de deuda, inversiones. 30% para gastos personales: ocio, viajes, regalos.

Este método ayuda a gestionar de manera efectiva los gastos, pero requiere ser disciplinado para no caer en errores impulsivos, ya que, según señalan, “al tener tan pocos bloques diferenciados, los riesgos de equivocarnos aumentan”

Otro método avanzado es el Kakebo, un enfoque tradicional japonés que aún sigue siendo muy utilizado por economistas. Su creador, Motoko Hani, diseñó un sistema basado en llevar un registro detallado de todos los ingresos y gastos en una libreta. La clave de este método es la toma de conciencia sobre tus finanzas diarias. Según destacan los hermanos Gracia en el libro, “este método basa su eficacia en que, al realizar todos estos pasos, tenemos un mayor control sobre cada bloque y somos mucho más conscientes de dónde gastamos nuestros ingresos”.

Finalmente, el Método T. Harv Eker, descrito en el libro “Los secretos de la mente millonaria”, divide los ingresos en seis bloques o cuentas principales (gastos corrientes y necesidades básicas, ahorro a largo plazo para la jubilación, formación, ocio, compras esenciales y gastos “para mejorar el mundo”), lo que permite un enfoque más detallado y controlado sobre el manejo de los ingresos. Este método es una herramienta muy útil para quienes buscan una organización más profunda de su dinero.