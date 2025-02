El multimillonario José Elías tajante con la tributación del SMI: “Subir el SMI y no subir el mínimo exento de la renta es de hijo de puta”

El Consejo de Ministros aprobó a principios de febrero la subida del SMI del 4,4%, aumentándolo a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros al año. No obstante, el mínimo exento de tributación no ha subido acorde a este incremento, sino que se mantiene la misma cifra del año pasado (15.876 euros anuales).

Esta medida ha generado desacuerdos entre el PSOE y los demás grupos parlamentarios, además de un gran revuelo entre la ciudadanía, ya que implica que algunos perceptores del SMI deberán tributar en el IRPF a partir de este año, impuesto al que estaban exentos hasta el momento.

La opinión del empresario José Elías

El multimillonario José Elías, dueño de Audax y La Sirena, ha acudido a un podcast donde ha opinado sobre esta nueva tributación para algunos perceptores del SMI. Elías ha sido duro con su opinión: “Subir el SMI y no subir el tipo del IRPF mínimo exento de la renta es de hijo de puta”.

El empresario ha expresado que “le estás subiendo 50 euros, pero luego lo que pasa es que, efectivamente, a alguien que cobra el SMI, le estás bajando la nómina”. Sin embargo, es importante aclarar esta declaración, ya que puede generar confusiones. Es cierto que algunos perceptores del SMI verán una reducción mensual en su nómina tras la nueva obligación de tributación, pero eso no implica que no perciban, igualmente, un aumento en sus nóminas, ni que vayan a cobrar menos. Además, según ha explicado el ministerio de Hacienda, esta medida solo afectará al 20% de las personas que cobran el SMI.

Los únicos trabajadores a los que afecta la tributación del SMI

Aunque el incremento del SMI anual es de 700 euros, Hacienda retendrá el 42,8% en el 20% de los perceptores, afectando principalmente a solteros sin hijos. Es decir, pagarán unos 300 euros anuales de IRPF, dejando 400 euros netos. Por lo tanto, en vez de ver un aumento de 50 euros mensuales en las nóminas de los perceptores del SMI, como señaló el gobierno, los afectados solo percibirán 28,6 euros de más.

La vicepresidenta del Gobierno,María Jesús Montero, defendió en el Congreso que "al 80 % de los perceptores no les va a afectar", ya que sus circunstancias personales y familiares les permitirán acogerse a deducciones. Además, recalcó que el "Gobierno no ha subido los impuestos", tal y como acusó el PP, y que esta medida pretende que "el Estado no recaude menos" y pueda mantener así la misma cantidad de servicios sociales.

A pesar de las críticas, España mantiene una tributación baja para los salarios más bajos en comparación con la Unión Europea. Según Eurostat, los trabajadores con menos ingresos pagaron un 6,7% en impuestos en 2023, frente al 19% de media comunitaria.

Sin embargo, tanto Sumar como los socios de izquierdas del Gobierno y el PP han mostrado su desacuerdo con la medida y reclaman una revisión del IRPF para que el aumento del SMI quede exento de tributación. Consideran injusto que un grupo reducido de trabajadores deba destinar 300 euros de su subida salarial a Hacienda debido a un fallo técnico en el cálculo del impuesto. Ante esta situación, han anunciado que presionarán para lograr una modificación fiscal que corrija esta situación.