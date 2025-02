"La primera es de inducción y no se paga": la polémica oferta de trabajo de hostelería en La Latina de Madrid

El sector de la hostelería en España sigue enfrentando serias dificultades para cubrir sus vacantes. A pesar de cerrar 2024 con más de 1,8 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, la falta de personal continúa siendo un problema. Sin embargo, las condiciones laborales precarias no ayudan a revertir la situación. Jornadas interminables, sueldos bajos y ofertas abusivas son el pan de cada día en muchos establecimientos.

La cuenta de X (antes Twitter) @SoyCamarero, conocida por denunciar las malas condiciones en el sector, ha vuelto a poner sobre la mesa un caso que ha generado una ola de indignación en redes sociales. En esta ocasión, se trata de una oferta de empleo para camareros en el barrio de La Latina, Madrid, que ofrece un sueldo de 5 euros por hora trabajada. Pero lo que más ha llamado la atención es que la primera hora de trabajo no se paga, ya que es considerada una "inducción".

Un sueldo ilegal por debajo del SMI

Esta oferta, además de ser considerada abusiva por los usuarios de X, incumple la legislación laboral vigente en España. En 2025, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está fijado en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a 9,26 euros por hora trabajada para empleados con contrato por horas. La oferta en cuestión ofrece casi la mitad de este mínimo legal, lo que la hace ilegal.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. Usuarios han calificado la oferta como "explotación" y "una vergüenza".

Archivo - Un camarero trabajando en una terraza de Madrid / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Un problema recurrente en el sector

La precariedad laboral en la hostelería no es un fenómeno nuevo. Muchos empresarios del sector han sido denunciados por prácticas similares, lo que contribuye a la falta de mano de obra disponible. Mientras algunos insisten en que "los jóvenes no quieren trabajar", la realidad es que muchas ofertas no garantizan condiciones laborales dignas ni salarios acordes a la ley.

En este contexto, iniciativas como la de SoyCamarero siguen ganando relevancia, visibilizando abusos y promoviendo una hostelería más justa y profesionalizada. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿Hasta cuándo seguirán ocurriendo estas situaciones sin consecuencias para los empresarios que las promueven?