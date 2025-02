José Elías revela la cantidad de dinero necesaria para poder dejar el trabajo: "Como mínimo deberías tener ahorrados..."

El reconocido empresario y multimillonario catalán, José Elías, ocupa el puesto 49 en la lista Forbes, con una fortuna que supera los 900 millones de euros. Es dueño de empresas como Audax y La Sirena, y es un habitual en podcasts y entrevistas, donde comparte su experiencia sobre negocios y otros temas cotidianos.

Recientemente, Elías lanzó su propio pódcast, "Café con José", donde se centra en temas financieros e inversiones. En el último episodio, tuvo como invitado a un conductor de ambulancias que acababa de vender un piso por 25.000 euros. El conductor le preguntó a Elías cuál sería la mejor manera de invertir ese dinero, ya que su objetivo era ahorrar lo suficiente para poder dejar su trabajo en el futuro.

Elías sugirió que, de esos 20.000 euros, 5.000 podrían colocarse en una cuenta remunerada y el resto distribuirse en inversiones de bajo riesgo que generen ingresos pasivos con el tiempo. Según el empresario, este tipo de inversión sería adecuado para empezar a generar ganancias a largo plazo.

¿Con qué cantidad de dinero sería viable dejar el trabajo?

Sin embargo, cuando el conductor le preguntó si podría dejar su trabajo con esa cantidad de dinero, Elías explicó que no sería viable. "No puedes dejar el trabajo, es imposible. Con 20.000 no puedes. Para poder dejarlo, como mínimo, deberías tener ahorrados 200.000 euros. Mientras no tengas 200.000, o no tengas la capacidad de tenerlos, no puedes ni siquiera pensar en dejar el trabajo”

Elías también le explicó que esos 200.000 euros le generarían “unos 24.000 euros al año, más o menos. Bien gestionados podrías vivir. Mientras no tengas 200.000, o no tengas la capacidad de tenerlos, no puedes ni siquiera pensar en dejar el trabajo".