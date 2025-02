Jack Lemmon, un modesto empleado cargado de burocracia en 'El apartamento'.

"Los CEO consideran que la actividad diaria de sus empresas está repleta de ineficiencias -desde las reuniones hasta los correos electrónicos- y aseguran que aproximadamente el 40% del tiempo dedicado a estas tareas está mal empleado. El coste de estas ineficiencias sería el equivalente a que las empresas se autoimpusieran un gravamen de 10.000 millones de dólares sobre la productividad. ¿Qué puede ayudar a reducir las cargas rutinarias? La GenAI [IA generativa] es una de las soluciones que varias empresas están implementando". Es una de las conclusiones del informe que la consultora PwC presentó en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). El documento es fruto de haber encuestado a 4.702 presidentes y CEO de las grandes empresas mundiales.

Tiene valor que los primeros ejecutivos de las principales empresas asuman que la burocracia interna es uno de los principales obstáculos para facilitar la viabilidad económica de las compañías. Paradojas de estos tiempos: el aumento significativo de la burocracia interna se ha producido a medida que ha aumentado el peso del teletrabajo y la digitalización.

De la burocracia a la digitalcracia o reunioncracia: un poco de historia. En su origen, fue el economista francés Vincent de Gournay quien acuñó el término bureau (escritorio) en francés, en 1745, que se unió al sufijo griego -cracia (gobierno, dominio o poder) para expandirse desde Francia hasta el Reino Unido en el siglo XIX. En el Extremo Oriente también desarrollaron sus propios sistemas de controles administrativos, tanto en las administraciones públicas como en el control dentro de las instituciones privadas. Pronto, el término pasó de ser una acepción neutra a convertirse en antipática. Desde la literatura -estamos eternamente agradecidos a Franz Kafka- hasta el cine la han tratado. En El apartamento (Billy Wilder, 1960), el protagonista (Jack Lemmon) trabaja en una compañía de seguros cuyos niveles burocráticos y jerárquicos se ven bien reflejados.

Tras la Segunda Guerra Mundial, empezó a crearse una nueva literatura académica propiciada por la relevancia que iban adquiriendo las escuelas de negocio. Rebautizamos como management a la gestión empresarial, y nombres como Peter Drucker, Michael Porter, Michael Hammer, Stephen Covey y una decena más de gurús se sumaron a las autobiografías y biografías de los presidentes más reputados. Leer a Alfred Sloan (General Motors) y Akio Morita (Sony) era obligado. Empresas, por entonces líderes en sus países, que hoy han pasado a la irrelevancia. Lo mismo que ha ocurrido con la General Electric presidida por Jack Welch, en su momento la empresa más valorada del mundo a finales del siglo XX.

"Parecemos la General Electric", me decía con sorna un ejecutivo de una empresa importante española hace un tiempo, por recordar la complejidad en la toma de decisiones en aquel conglomerado. Y me empezó a contar las dificultades y todos los obstáculos que había que superar para poder ejecutar el inicio de un proyecto.

A lo largo de muchos años entrevistando a líderes empresariales, tanto de grandes multinacionales como de empresas familiares líderes en su sector, siempre se acaba hablando de gestión. Y, en muchos casos, se considera la dificultad que supone trasladar al conjunto de la organización la visión de la compañía y la urgencia de transformarse. Las empresas que se han ido manteniendo en el tiempo en posiciones de liderazgo lo son por su rapidez a adecuarse a los cambios y porque los mensajes internos son claros desde arriba hasta abajo.

En la encuesta de PwC queda reflejado el temor de que las organizaciones no están reaccionando adecuadamente al cambio tecnológico y de mercados a su alrededor. Hay un despiste generalizado sobre qué rumbo tomar y, en medio de esta indefinición, se produce un exceso de celo para estar mareando la perdiz. ¿Ha calculado el tiempo que pierde todos los días mirando solo los mensajes de los grupos profesionales -ya ni mencionar los personales- de WhatsApp? ¿Y los correos de voz, que, para quien los escucha, el tiempo perdido es mucho mayor? ¿Y los emails de colegas, clientes y proveedores? ¿En cuántos de estos emails hay copiadas más de media docena de personas generando, en ocasiones, respuestas encadenadas que parecen que no tendrán fin y no acaban por solucionar nada? La generación de malentendidos es otro de los problemas que acarrea esta nueva forma de comunicación interna. No todo el mundo se expresa igual. Suerte, responderá alguien, de que hay emoticones.

Al final, si hay que ser ejecutivo, nada mejor que lo de siempre: teléfono o presencialmente. Yendo al grano. La digitalcracia no desaparecerá, pero bien sería empezar a ordenar su uso. Quien lo resuelva mejor, tendrá mejor capacidad de adaptación y ejecución.