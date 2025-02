Todas las empresas de Elon Musk y por qué quiere comprar OpenAI por una cifra millonaria

El magnate multimillonario Elon Musk, dueño de empresas como Tesla o X, ha estado en el centro de atención mediática en los últimos meses, especialmente desde que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió incorporarlo a su Gobierno y asignarle el cargo de encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Elon Musk, además de ser el hombre más rico del mundo, es uno de los perfiles más influyentes y poderosos del sector tecnológico actualmente, por lo que su reciente incorporación al Gobierno ha generado cierta controversia.

Por el momento, Musk es dueño de cinco grandes empresas del sector tecnológico y, recientemente, el magnate ha anunciado que quiere comprar también la empresa de inteligencia artificial OpenAI (la empresa fundadora de ChatGPT) por una cifra de 97.400 millones de euros (unos 94.500 millones de euros). Sin embargo, el valor actual de la empresa es de unos 300.000 euros, según estimaciones de Softbank.

¿Qué empresas tiene Elon Musk?

Tesla : Es la empresa líder en vehículos eléctricos y energía renovable. Musk dirige el desarrollo de automóviles, baterías avanzadas y tecnología solar . También ha incursionado en la robótica con su humanoide Optimus.

: Es la empresa líder en vehículos eléctricos y energía renovable. Musk dirige el desarrollo de . También ha incursionado en la robótica con su humanoide SpaceX : Revolucionó la industria aeroespacial con cohetes reutilizables como Falcon 9 y Starship. Su meta es llevar humanos a Marte y ofrece internet satelital con Starlink.

: Revolucionó la industria aeroespacial con cohetes reutilizables como y Su meta es llevar humanos a Marte y ofrece internet satelital con Starlink. Neuralink : Busca conectar el cerebro humano con la tecnología mediante chips implantables. Su objetivo es tratar enfermedades neurológicas y ampliar las capacidades cognitivas.

: Busca conectar el cerebro humano con la tecnología mediante chips implantables. Su objetivo es y ampliar las X (antes Twitter) : Musk adquirió la plataforma para transformarla en un espacio de libre expresión e innovación tecnológica , integrándola con sus otros proyectos.

: Musk adquirió la plataforma para transformarla en un , integrándola con sus otros proyectos. The Boring Company : Se enfoca en construir túneles para transporte subterráneo eficiente. También es conocida por productos extravagantes como un lanzallamas y perfumes inusuales.

: Se enfoca en construir También es conocida por productos extravagantes como un lanzallamas y perfumes inusuales. xAI: Su más reciente empresa, dedicada al desarrollo de inteligencia artificial con un enfoque alternativo al de OpenAI, buscando mayor transparencia y seguridad.

¿Por qué quiere Musk comprar OpenAI?

La relación de Musk con OpenAI empezó hace 10 años, siendo uno de los fundadores originales de la empresa en 2015, junto con el empresario Sam Altman. En ese momento, la organización funcionaba con un modelo sin ánimo de lucro y su objetivo era desarrollar la IA como beneficio para la humanidad.

En 2018, Musk se retiró del proyecto, justificando que la razón de su salida se debía al cambio de la empresa hacia un modelo con ánimo de lucro y su estrecha relación con Microsoft. El magnate explicó que su objetivo con la compra de OpenAl, es reorientar a la empresa hacia un enfoque más alineado con su visión de IA segura y beneficiosa para la humanidad, utilizando un sistema de código abierto y ofreciendo una mayor transparencia. Sin embargo, el actual dueño de OpenAI, Sam Altman, ha sido claro con su respuesta, con un “no gracias”, expresando que no aceptará la oferta en ningún caso.

Cuando adquirió Twitter, Musk no lo hizo con el objetivo de obtener más ganancias, sino para controlar una de las plataformas de mayor influencia en internet. De hecho, su valor cayó en un 80% a finales de 2024 desde la compra en 2022, según datos de Fidelity citados por la CNN. Su entrada en la política tampoco responde únicamente a intereses económicos, sino a la búsqueda de poder. Tamara Navarrete, analista en tecnología y marketing y Chief Marketing Officer en Beself Brands, ha señalado que "la compra de OpenAI por parte de Musk no sería solo una cuestión de ética, sino de estrategia. Quiere control, influencia y, sobre todo, asegurarse de que el futuro de la IA no le es ajeno". La analista ha añadido que "el historial de Musk con Tesla, X y Neuralink muestra que no se conforma con ser un actor secundario, sino que busca liderar y moldear el rumbo de la tecnología a su manera".

Por lo tanto, con la compra de OpenAI, probablemente, Musk busca consolidarse como referente en el desarrollo de una inteligencia artificial. De hecho, el magnate ya tiene su propia empresa de inteligencia artificial xAI que, de hecho, compite directamente en el sector. Pierre Auger, profesor de Marketing en ESIC piensa que "Musk ha criticado a OpenAI por desviarse de su misión original de ser una IA abierta y sin fines de lucro, pero su propia empresa, xAI, no opera con una transparencia significativamente mayor. Además, su defensa de la "libertad de expresión absoluta" en X ha generado dudas sobre sus verdaderas intenciones en términos de gobernanza ética".