Madrid estrena el Corporate Summit by Banco Sabadell con una gran ‘masterclass’ sobre economía

El Beatriz Madrid Auditorio, un imponente escenario con capacidad para cerca de 200 personas, ha dado hoy el pistoletazo de salida al Corporate Summit by Banco Sabadell, el evento empresarial más relevante del año que va a recorrer seis ciudades españolas durante el primer semestre de 2025, con la participación de empresarios de nuestro país de primerísimo nivel.

Tras la presentación del evento a cargo del periodista y conferenciante Javier Ablitas, fue el presidente del Grupo Mosayco -como organizador del Corporate Summit by Banco Sabadell-, Borja Nocito, quien se encargó de estrenar este “roadshow” dando las gracias a los asistentes y a los distintos patrocinadores. “El lema de Corporate Summit es ‘La economía en primera persona’, pero podríamos rebautizarlo como ‘La economía en primera persona… en plural’ porque todos nos necesitamos a todos. Desde aquí nuestra misión es aportar nuestro granito de arena a la economía y a las empresas de España”, añadió.

El sector textil

El primer diálogo, denominado ‘Emprendimiento sostenible en el mundo textil’, contó con la participación de Clemente Cebrián (cofundador de El Ganso) y Lola López Fernández (cofundadora de Tintoremus) como ponentes de lujo. Cebrián contó la historia de la conocida marca de ropa, al tiempo que dio las gracias al entrenador de fútbol, Luis Enrique Martínez -quien fuera seleccionador español absoluto-, por haber puesto de moda a su firma tras la pandemia del coronavirus. “Tuvimos un subidón de ventas salvaje gracias a Luis Enrique, es lo que permitió recuperarnos después de una etapa muy dura. Creo que la historia de El Ganso es bonita”, apuntó su cofundador antes de dar paso a la cofundadora de Tintoremus, una start up que nació precisamente gracias al impulso de Cebrián.

Clemente Cebrián (cofundador de El Ganso) y Lola López Fernández (cofundadora de Tintoremus) en el diálogo ‘Emprendimiento sostenible en el mundo textil’ / Corporate Summit by Sabadell

“Muchas empresas cambian el tejido, pero vimos que nadie estaba tocando el color, que es lo que más contamina en el sector textil. Empezamos a trabajar el índigo, que es la planta de donde se extrae el tinte de los vaqueros. Entre todos debemos hacer ese cambio: es una oportunidad para luchar contra la contaminación. Debemos apostar por una marca que sea sostenible, pero también asequible en el precio”, apuntó Lola López.

La innovación

La ‘Innovación’ fue el tema principal de la interesante mesa redonda protagonizada por David García Núñez (presidente de la asociación Madrid Capital Mundial y director de Comunicación de FCC Construcción), Patricia Ayuela (CEO de Línea Directa Aseguradora), Santiago García del Arenal (director global de ventas de Claro Enterprise Solutions) y Jaime Ron (CEO de Prosegur Tech), con la moderación de Cristina Villanova (directora general de Talent Hackers).

“En FCC permitimos el desarrollo en otros países que no pueden desarrollarse por iniciativa única. La gente se piensa que la construcción se basa en ladrillos y cemento, pero detrás hay muchísimo más. Nuestra compañía apuesta por la democratización de la innovación, que llegue también a pymes y no sólo a las grandes empresas. Para lograrlo necesitamos tener sostenibilidad en todas las vertientes del concepto: a nivel económico, social y medioambiental”, dijo García Núñez, que habló de la “transversalidad” de una ciudad como Madrid como ejemplo de modernización e innovación.

Ayuela destacó que “Línea Directa Aseguradora, que cumple ya 30 años, es en sí misma una historia de innovación. Apostamos por un modelo directo con el cliente y, en cambio, nadie apostó por nosotros: mucha gente creía que no íbamos a durar ni un año cuando fuimos los primeros en utilizar publicidad masiva”.

En la misma línea que Ayuela se ha expresado Jaime Ron para hablar del caso de Prosegur Tech, donde ejerce como CEO, al señalar que para poder innovar tenían que ser “originales en las ideas”. “Debemos entender las necesidades del cliente: esto, que parece una obviedad absoluta, no lo es tanto cuando luego te das cuenta de que te has equivocado por no haber empezado por aquí”. “Nuestra apuesta es sobre todo por las personas en detrimento de la Inteligencia Artificial (IA). Pero la IA no me va a quitar el puesto de trabajo, sino que me va a empoderar a la hora de poder adoptar soluciones más inteligentes”, añadió.

García del Arenal, director global de ventas de Claro Enterprise Solutions (filial de América Móvil, un integrador global con más de 20 años de experiencia para gestionar soluciones de ciberseguridad y tecnología de la información), ha hablado de un concepto fascinante que ahora mismo está en boca de todos como es la comunicación cuántica, después de que Google haya “sacado del armario” a ‘Willow’, un extraordinario chip que en cinco minutos resuelve complejas operaciones que hoy tomarían 10 cuatrillones de años. “En el mundo de la arquitectura de hardware hay mucha competencia. La parte de seguridad es un tema muy interesante pero al mismo tiempo preocupante porque, aunque la mayoría somos buenos, en este tema los malos suelen ir por delante”, lamentó García del Arenal.

Economía social

Alejandro Oñoro (CEO de Ilunion) mantuvo un apasionante diálogo con Enrique Arribas (presidente de la Asociación de Marketing de España) para abordar un asunto de gran interés como es el de ‘La economía social en España’. En palabras de Oñoro, Ilunion -marca nacida a finales de 2014, como resultado de la fusión entre la ONCE y su Fundación, para aglutinar a un grupo de empresas-, es una “empresa humanista” y una “demostración de que el trabajo de las personas con discapacidad resulta económico, socialmente rentable y, por tanto, sostenible. Representamos un modelo único en el mundo, que ha hecho de la creación y el fomento del empleo de calidad para los profesionales con discapacidad su seña de identidad”, dijo. “Seguimos dando pasos, pero aún tenemos mucho camino que recorrer”, añadió Oñoro, cuya empresa ha dado empleo a unas 37.000 personas, de las cuales casi la mitad (un 40%) tiene discapacidad.

“Desde una perspectiva de marketing como la que yo tengo, la cultura de empresa que tiene Ilunion es muy auténtica porque se basa en las personas que trabajan en ella, que por lo que me consta son gente buena pero también muy buena gente. No somos conscientes de que Ilunion compite con Hilton y otras grandes cadenas hoteleras; tiene empresas de lavandería y de seguridad, compitiendo con otras empresas de los mismos sectores. Pero esas empresas de la competencia no tienen el enfoque unitario e inclusivo que tiene Ilunion”, destacó Enrique Arribas.

Sostenibilidad

Después de una merecida pausa para el café llegó el momento de hablar de ‘Sostenibilidad’. Con la moderación de la experta en sostenibilidad y directora de la primera edición del Senior Management Program in Sustainability de ESIC University, Isabel Roser, fue el turno para ponentes de la talla de como Joaquim Falcó (director comercial de TotalEnergies, empresa que es patrocinadora del Corporate Summit by Banco Sabadell), Rafael Ausejo (fundador de Ruralka Hoteles) y María José Tapia (CEO de Naturpellet y presidenta de la Cámara Oficial de Comercio de Segovia).

Encuentro sobre 'Sostebilidad' / Corporate Summit by Sabadell

“El eje principal de TotalEnergies”, dijo Falcó, “es el cálculo del impacto medioambiental, por lo que debemos tener una estrategia de sostenibilidad y colocarla en la cúspide de la pirámide mediante la salud medioambiental, los procedimientos de compra, la identificación de los stakeholders. Todo esto tiene que ser cuantificable en términos de reducción de huella de carbono. Como empresa energética que somos, nuestro principal reto es convertirnos en líderes en emisiones de carbono en 2050, estamos descarbonizando todas las actividades de la compañía. Todos estos retos se basan en cuatro ejes: clima y medioambiente, consumo de energía, stakeholders y bienestar del empleado. En definitiva, se trata de producir más energía y menos CO2”, señaló.

Como referente de la sostenibilidad hotelera, Rafael Ausejo aseguró que España está “viviendo un momento único e histórico desde el COVID en el sector turístico y hotelero. Ahora el viajero busca la diferenciación, propuestas innovadoras dentro del sector turístico, por lo que se ha convertido en un actor importantísimo en este bonito viaje. Ahora está dispuesto a invertir más dinero en este proceso de innovación en aras de la sostenibilidad porque hay mucha concienciación. El viajero quiere contribuir a la reducción de huella de carbono y está dispuesto a invertir de su bolsillo. Es muy importante igualmente que surjan nuevos emprendedores alrededor de todos estos territorios rurales mediante nuevas iniciativas que den oportunidades tanto a estos emprendedores como a los clientes. Está mal que yo lo diga, pero debemos volver al campo y a los orígenes porque los recursos que hay allí tienen un valor extraordinario”, explicó el fundador de Ruralka Hoteles.

Tras contar la historia de Naturpellet -la empresa de elaboración de combustibles de madera y otros productos derivados que dirige-, María José Tapia ha hablado de sostenibilidad como principio básico para “cerrar la economía circular”. “Nuestros productos absorben más CO2 que el que emiten, las viviendas que utilizan nuestros pellets son más sostenibles. Todo en nuestra vida gira en torno a la sostenibilidad. Somos ejemplo de que nuestra empresa y nuestro sector es una oportunidad de negocio y de generar empleado de otra manera, poniendo la sostenibilidad no solo como fin, sino también como medio. La parte bonita y poética de la película es que generamos empleo y riqueza, pero hay otra parte no tan dura que es que mucha gente lo hace todo esto por una mera cuestión lucrativa”, apuntó.

Paco Arango y la RSC

Uno de los platos fuertes de la jornada fue la charla ofrecida por Paco Arango, que ha contado cómo creó en 2005 la Fundación Aladina, cuya misión es acompañar y hacer felices a los niños enfermos de cáncer en los 22 hospitales en los que está presentes.

Paco Arango durante su charla / Corporate Summit by Sabadell

“Fue a raíz de la muerte de mi amigo Santi. Durante cuatro años y medio viví de todo, la muerte de mucha gente como, por ejemplo, Santi, pero también vi cómo algunos niños se curaron de cáncer. He vivido las dos vertientes, la alegría u la tristeza, pero por encima de todo, el mayor espectáculo de la vida es el amor.

Cada día es especial, el ahora es el momento, no hay lunes, no hay martes… sólo hay ‘ahora’”, explicaba en un vibrante y emocionado monólogo en el que relató “algunos momentos mágicos” de su vida como cuando conoció a Bono y a los miembros de la banda de la que es líder, U2.

“Tenemos mucho por hacer en el tema del cáncer infantil, muchas mejoras hospitalarias, implantar un centro de trasplantes. Hacemos cosas alucinantes en la Fundación Aladina: tenemos un amplio personal médico, una psico-oncóloga que es el nexo de unión entre el médico y el paciente”, apuntó el emprendedor hispano-mexicano, que también quiso sacar a relucir la figura del actor Paul Newman como ejemplo de filantropía gracias a la fundación Hole in the Wall Gang Camps de la que fue fundador y presidente. “Aladina es una herramienta indispensable en esta lucha contra el cáncer infantil y, en definitiva, contra el cáncer”, explicó Arango, que también quiso repasar su faceta como cantante, guionista y director de cine pero, sobre todo, de su papel como "aspirina" de los niños con cáncer a los que dedica su vida.

De disco de oro a directivo

La primera parada del Corporate Summit by Banco Sabadell, después de una intensa jornada de casi cinco horas, concluyó con un discurso a cargo Emilio Sancho, quien fuera cantante del grupo ‘Los Nikis’ y actualmente CEO de 100x100 Group -una empresa que se dedica a la comercialización de energía, Inteligencia Artificial y telecomunicaciones-.

“De joven me echaron de los jesuitas y de algún que otro colegio más, pero un día escuchando un día la radio estaban poniendo ‘El Imperio Contraataca’. Era el tío más feliz del mundo porque hacía lo que me daba la gana, pero luego vi cómo mis hermanos prosperaban y dije: ‘Esto tiene que cambiar’. Estuve en Atresmedia, luego en Globomedia… me ficharon del Real Madrid del departamento de Merchandising y, siento la expresión, pero acabé hasta los cojones.

“Como empresario fundé Sastre, como directivo creo que lo hago bastante bien y lo puedo hacer bastante bien. Pongo un templo a los empresarios. Siento hablar así de claro, pero después de lo de Arango había que darle un toque de alegría a esto”, concluyó Sancho ante los presentes mientras, cómo no, sonaba con fuerza ‘El Imperio Contraataca’.

Barcelona, próxima estación

Tras el evento de este viernes en El Beatriz Madrid, Corporate Summit by Banco Sabadell llegará en poco menos de dos semanas (miércoles 12 de febrero) al Círculo Ecuestre de Barcelona para aterrizar después en las ciudades de Sevilla (marzo), Zaragoza (abril), Valencia (mayo) y Palma de Mallorca (junio).

Bajo el lema ‘La economía en primera persona’, en esta serie de encuentros, organizados por Grupo Mosayco, los asistentes pueden aprender de las experiencias reales de otros empresarios, compartiendo éxitos, fracasos y lecciones clave para el desarrollo de organizaciones sostenibles y éticas.