Garamendi sobre la reducción de la jornada laboral: "Respeto lo que diga la vicepresidenta, pero no lo comparto"

El Gobierno aprobó el pasado martes, en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboralmáxima a 37,5 horas semanales. La implementación será gradual hasta el 31 de diciembre de 2025, momento en el que la norma estará plenamente vigente.

La progresividad de la medida busca dar margen a empresas y sectores para reorganizarse, ajustar sus convenios colectivos y adaptar su operativa interna a la nueva legislación. No obstante, aún debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados, donde podrían introducirse modificaciones para asegurar el respaldo de formaciones como Junts y el PNV, según fuentes sindicales citadas por Expansión.

Para cumplir con los plazos establecidos por el Ministerio de Trabajo, el Gobierno aplicará la medida en trámite de urgencia. Yolanda Díaz defendió la medida asegurando que "el trabajo no es una mercancía" y que "no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir".

Preocupaciones por parte de la patronal

Desde las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, han manifestado su preocupación, considerando insuficientes las compensaciones planteadas por el Gobierno para afrontar los costes adicionales que implicará la reducción de jornada.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresó su opinión en el programa "Más vale tarde" de Atresmedia: "Que trabajar menos horas dé más productividad, depende del empleo. Yo no puedo decir que no en ciertos sectores como los digitales o en empresas de cierto tamaño, pero hoy por hoy eso en un bar no es así, en una limpieza que alguien hace en un Ayuntamiento tampoco".

Además, añadió: "Respeto lo que diga la vicepresidenta, pero no lo comparto". También destacó que en algunos sectores reducir la jornada implicaría pasar de 35 a 20 horas semanales. No obstante, valoró la disposición al diálogo del ministro Cuerpo: "Vamos a seguir trabajando y negociando".

¿Qué medidas propuso el Gobierno para apoyar a las empresas?

Para mitigar el impacto en las pymes, el Ministerio de Trabajo propuso un plan específico dirigido a aquellas con menos de 10 empleados. Este contemplaba bonificaciones en la contratación de nuevo personal para cubrir la reducción horaria, siempre que se tratara de contratos indefinidos o conversiones de contratos temporales a jornada completa. También se ofrecía formación y asesoramiento especializado para facilitar la transición.

Sin embargo, las ayudas propuestas por Trabajo rondaban los 350 millones de euros, mientras que la patronal estimaba que el coste total de la medida podría alcanzar los 15.000 millones de euros, según cálculos de Gestores Administrativos recogidos por Expansión.

Por lo tanto, las ayudas para pymes seguirán en el centro del debate. Algunos grupos como Junts, probablemente reclamarán la intensificación de estas ayudas como requisito para aprobar la medida, confirmaron fuentes empresariales al mismo medio. La discusión en torno a la financiación y el alcance de estas medidas será determinante en el proceso de aprobación, mientras el Gobierno enfrenta la presión de equilibrar el respaldo al tejido empresarial con la sostenibilidad fiscal del plan.