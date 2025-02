Castilla-La Mancha, la región de España que culminará el cierre de las nucleares

La Central Nuclear de Trillo (Guadalajara) será la última en cerrar sus puertas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico decidió el pasado mes de noviembre renovar la autorización de explotación de las instalaciones por 10 años más. Con la ampliación, la vida útil de las instalaciones, que cumplen 40 años de operación en 2028, se extenderá hasta 2034. La central pertenece en a Iberdrola Generación Nuclear (el 49%), Naturgy Energy Group (34,5%), EDP HC Energía (15,5%) y Endesa Generación (1%).

Con una potencia de 1.066 megavatios, Trillo es la responsable del 3% de la demanda eléctrica anual y del consumo de dos millones de hogares españoles. La planta es también un importante foco de desarrollo económico y social en la región: a su alrededor ha generado aproximadamente unos 1.300 empleos, casi la misma cantidad de ciudadanos del municipio donde se asienta. Es una de las razones por las que Castilla- La Mancha de momento no tiene ninguna prisa en echar el cierre a la central nuclear. Los vecinos de Trillo conocen los peligros: hay megáfonos repartidos por todo el pueblo y el ambulatorio almacena pastillas de yodo por si hay una emergencia, pero las ventajas fiscales y las subvenciones que reciben sus habitantes pesan más.

Más allá de la prosperidad económica de la zona, al Gobierno de la región, presidido por el socialista Emiliano García-Page, le preocupa no tener una alternativa energética en 2034. "Nuestra transición energética pasa por seguir apostando por las energías renovables, pero mientras no consigamos tener a nuestro alcance el cien por cien de esa energía para lograr autonomía, el funcionamiento de la central de Trillo es importante porque genera 1.000 megavatios de energía que a día de hoy nos son necesarios y de los que no podemos prescindir", sentenció hace unas semanas la consejera de Desarrollo Sostenible del Ejecutivo regional, Mercedes Gómez, en su visita a las instalaciones de la planta.

Un comodín para la comunidad

Desde la dirección general de Transición Energética de la Junta de Castilla-La Mancha explican que la soberanía energética se consigue "con una planificación realista" que finalice con una sustitución del gas de origen fósil por gas renovable que proceda del hidrógeno y el biometano, ambas apuestas en el territorio.

El Gobierno de García-Page estima el desarrollo de proyectos estratégicos de 6.000 megavatios en la comunidad, pero reclama que la nueva planificación debe garantizar las demandas que han identificado para que se lleven a cabo. Y para ello necesitan redes de distribución y transporte que permitan seguir avanzando hacia una autonomía energética. Mientras tanto, el funcionamiento de la central nuclear sirve como comodín energético hasta alcanzar el nivel de producción de renovables necesario para sustituir a la energía nuclear. "Castilla-La Mancha es una comunidad que en su transición energética apuesta por las energías renovables. Y en estos momentos, la energía nuclear no es renovable", agregan.