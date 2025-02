Así se queda el salario que cobra un autónomo jubilado con cotización mínima en 2025

Ser autónomo en España conlleva diversos retos, y uno de los principales es la incertidumbre sobre la jubilación. A diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, cuya cotización a la Seguridad Social suele ser mayor, muchos autónomos optan por cotizar por la base mínima para reducir sus gastos mensuales. Sin embargo, esta decisión tiene un impacto directo en la cantidad de pensión que recibirán al concluir su actividad laboral.

¿Cuánto cobrará un autónomo jubilado con cotización mínima en 2025?

Desde 2023, el sistema de cotización de los autónomos en España funciona a partir de las bases mínimas y máximas en función de los ingresos reales. Actualmente, solo aquellos que facturan menos de 670 euros al mes pueden acogerse a la base mínima de cotización, que en 2025 es de 80,64 euros al mes. Esta nueva modificación permite, además, realizar hasta seis ajustes de tramo al año, facilitando así la adaptación a los cambios económicos de cada autónomo.

La pensión que recibirá un autónomo dependerá de dos factores fundamentales: los años cotizados y la base de cotización aplicada durante su vida laboral. Según la Seguridad Social, para acceder a la pensión contributiva de jubilación es necesario haber cotizado al menos 15 años, aunque con esta cantidad de años solo se percibirá el 50% de la base reguladora. Para cobrar el 100% de la pensión, se requieren 36 años y medio cotizados.

En caso de que un trabajador autónomo haya cotizado la base mínima durante 15 años, recibiría alrededor de 407 euros al mes (en 14 pagas anuales) si la base de cotización también ha sido la mínima. Además, hay otros factores que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de las pensiones:

Si el autónomo jubilado ha cotizado por la base mínima y tiene un cónyuge a cargo , recibirá 15.786,40 euros anuales (1.127,6 euros en 14 pagas).

y tiene un , recibirá (1.127,6 euros en 14 pagas). Si el autónomo jubilado ha cotizado por la base mínima y no tiene un cónyuge a cargo, recibirá 12.241,60 euros anuales (874,4 euros en 14 pagas).

¿Qué opciones existen si no se ha cotizado el mínimo?

Aquellos autónomos que no hayan alcanzado el mínimo de 15 años de cotización no podrán acceder a una pensión contributiva ordinaria. No obstante, existen algunas alternativas:

Pensión no contributiva de jubilación

Dirigida a personas en situación de vulnerabilidad que no han cotizado lo suficiente. Los requisitos para solicitarla son:

Tener 65 años o más .

. Haber residido legalmente en España durante al menos 10 años , de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

, de los cuales a la solicitud. No superar el límite de ingresos fijado anualmente por el Gobierno.

Esta pensión ronda los 500 euros mensuales, establecen desde Campmany Abogados, aunque el importe puede variar según la situación del solicitante y su unidad de convivencia.

Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Otra opción para quienes no alcanzan la pensión contributiva y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. No se trata de una jubilación en sí, pero puede ser un recurso para quienes no cumplen con el mínimo de cotización. Los requisitos incluyen:

Residir en España de manera continua durante el último año .

. Acreditar una situación de vulnerabilidad económica .

. Formar parte de una unidad de convivencia con una antigüedad de al menos seis meses (salvo excepciones para quienes viven solos).

El IMV no tiene una duración determinada y se mantiene mientras el beneficiario continúe cumpliendo los requisitos.

Convenio especial con la Seguridad Social

Para aquellos autónomos que han cotizado durante algunos años, pero no llegan al mínimo requerido, existe la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. A través de este mecanismo, el trabajador puede seguir cotizando de manera voluntaria mediante el pago de una cuota mensual, lo que le permitiría alcanzar los 15 años necesarios para optar a una pensión contributiva.

Planes de pensiones privados

Otra opción para complementar la pensión pública es contratar un plan de pensiones privado. Aunque no sustituye a la pensión contributiva, puede ser una herramienta útil para garantizar ingresos adicionales en la jubilación.