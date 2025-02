Guardiola pide por carta a Sánchez que el Estado explote la central de Almaraz

"Sí hay una alternativa al cierre". La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido por carta a Pedro Sánchez que sea el propio Estado el que se "haga cargo" de la central nuclear de Almaraz si no reconsidera una bajada de impuestos a las eléctricas. "Es evidente que al disparar el Estado los impuestos a la producción de energía eléctrica, se hace muy difícil la rentabilidad a las empresas que operan las centrales", le escribe Guardiola a Sánchez.

Siguiendo el plan establecido por el Gobierno central, la planta cacereña dejará de operar entre 2027 y 2028, sin que a día de hoy las empresas propietarias (Iberdrola con un 52,7%, Endesa con 36% y Naturgy con un 11,3%) hayan solicitado una prórroga para seguir operando.

La misiva se envió el 21 de enero, tras las «multitudinarias protestas» de la sociedad extremeña, y se da a conocer después de que el presidente del Foro Nuclear (entidad que representa los intereses de la industria nuclear española) haya asegurado la pasada semana que «las empresas sí quieren seguir, pero no perdiendo dinero», en referencia a los impuestos y tasas.

Guardiola recuerda que la central nuclear de Almaraz produce el 7% de la energía que consume España. Según la presidenta, su cierre no solo afectará a la soberanía energética del país, sino que supondrá la pérdida de 3.000 empleos en Extremadura y será un factor "limitante" para la instalación de nuevos proyectos indispensables para el despegue industrial de la región, como la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata o los centros de datos promovidos por el grupo Merlin Properties.

"Si todos queremos que Extremadura sea la locomotora industrial de España, como has expresado, es indispensable asegurar el acceso a la energía que ya producimos, y que en estos momentos exportamos", dice Guardiola a Sánchez. La presidenta extremeña insiste en que el parque nuclear es esencial hasta que las renovables puedan asegurar el completo y continuo suministro de electricidad a España y recuerda que esta energía ha sido reconocida como "verde" por la Unión Europea.

Desempeño excelente

A ello se une además el estado de la central de Almaraz, que ha obtenido el nivel I de la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), dentro del grupo de plantas con un desempeño excelente, y cumple con los objetivos de la industria nuclear establecidos por este organismo internacional para 2030. "Esta realidad es la consecuencia de las notables inversiones realizadas por las empresas propietarias", indica Guardiola. "Y es por ello por lo que puede prorrogarse su vida útil más allá de los 40 años, como ha ocurrido con su gemela en Estados Unidos, la central de North Anna, situada en el Estado de Virginia, con licencia para 80 años de actividad".

Según la presidenta extremeña, es el Gobierno nacional quien tiene que dar una solución a las consecuencias de ese apagón nuclear, y debe hacerlo no con alterativas a largo plazo. "Es evidente que al disparar el Estado los impuestos a la producción de energía eléctrica, se hace muy difícil la rentabilidad a las empresas que operan las centrales. Si el Gobierno de España no reconsidera una bajada de impuestos a las empresas que producen una energía limpia y necesaria para la transición ecológica, el propio Ejecutivo debe plantearse el hacerse cargo de ese parque nuclear, evitando dejarlo al albur de decisiones empresariales que están motivadas por una política fiscal que no deja otra salida a las operadoras", afirma.

"Ante esta situación de urgencia que compromete el desarrollo industrial y el progreso de mi tierra, así como el mantenimiento de todo el tejido empresarial y el bienestar de las familias españolas, te traslado la necesidad de que la Central Nuclear de Almaraz continúe funcionando. Sí hay una alternativa al cierre, y es que esta pueda seguir siendo operada directamente por el Estado, a través de los mecanismos que considere oportunos. Creemos que el interés general debe primar en el contexto que le he expuesto. Evitaríamos así situaciones irreversibles como las que se están produciendo ya en países como Alemania", afirma Guardiola.

Por último, la presidenta extremeña pide a Sánchez que reconsideres el PNIEC y avanza que la Junta de Extremadura ha trasladado también esta problemática a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, teniendo en cuenta que la energía nuclear es una de las prioridades de la actual legislatura.