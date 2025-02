Cierre de Almaraz: «Las empresas sí quieren seguir, pero no perdiendo dinero»

Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la entidad que representa los intereses de la industria nuclear española, aseguró este miércoles en Badajoz que las empresas propietarias de la Central de Almaraz «sí quieren» seguir con la actividad de la instalación más allá de la fecha prevista para su cierre (entre 2027 y 2028), «pero no perdiendo dinero». «El mayor gasto que tenemos, sin comparación, son los impuestos y tasas. Mucho más que el combustible nuclear o que los empleados», aseveró Araluce poco antes de la reunión que mantuvo con responsables de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex). «Esa es una barrera de entrada que no la tiene ninguna otra tecnología» y que a esta le impide ser competitiva, razonó, por lo que, si no se bajan los impuestos, será «muy difícil continuar».

En relación al hecho de que las eléctricas propietarias de Almaraz (Iberdrola-52,7%-, Endesa -36%-, y Naturgy -11,3%-) no hayan solicitado expresamente prorrogar la vida útil de la planta cacereña, argumentó que «hay una orden ministerial por la cual Almaraz no puede pedir la renovación de la licencia. No solamente es que las empresas quieran o no».

En este sentido, se refirió a las declaraciones efectuadas por el máximo responsable de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en el Foro de Davos (Suiza) la semana pasada, cuando afirmó «que las centrales nucleares españolas, mientras sean como son eficientes y seguras, podrían seguir funcionando, sería lo más rentable del mundo. Lo dijo el presidente ejecutivo de Iberdrola, que es la principal dueña de Almaraz». Y «lo mismo en Endesa», apostilló Araluce.

Ignacio Araluce (izquierda) y Javier Peinado, poco antes de reunirse. / el Periódico

El presidente de la patronal del sector nuclear, que agrupa entre otras a las compañías dueñas de las centrales, esgrimió que los siete reactores que conforman el parque atómico español están funcionando «maravillosamente». «No es que lo digamos nosotros, lo dicen todos los órganos internacionales, y Almaraz en concreto es una de las mejores centrales nucleares del mundo, desde el punto de vista de la seguridad» o desde el de la «eficiencia». Por eso calificó como una «barbaridad» que «tenga fecha fija de cierre, pase lo que pase».

«Almaraz es una de las mejores centrales nucleares del mundo, desde el punto de vista de la seguridad o la eficiencia» Ignacio Araluce — Presidente de Foro Nuclear

Señaló, igualmente, que si bien en 2019 las eléctricas acordaron un calendario de cierre con el Gobierno para todas las centrales, «desde entonces han ocurrido cantidad de cosas, entre otras, una crisis energética tremenda derivada de la guerra de Ucrania con Rusia, pero no solo eso, sino muchas cosas más». Una situación que ha puesto «en peligro energético» a la UE. Sin embargo, mientras que «Europa» ha reaccionado apostando por «construir» más plantas nucleares, «España es el único país que, no es que no vaya a construir más centrales nucleares, es que es el único de toda Europa que, teniéndolas, decide pararlas todas».

Por parte de Foro Nuclear, a la reunión acudieron también Luis Soriano, director de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) desde 2020 y que será quien sustituya en el cargo a Araluce en los próximos meses, y el responsable de Estudios y Apoyo Técnico, Antonio González.

En representación de la Creex estuvieron presentes el secretario general, Javier Peinado; la vicepresidenta primera, Luisa Santana; el vicepresidente segundo, José Manuel González; y varios integrantes de la mesa de la asamblea de la organización.

Peinado enmarcó este encuentro en el deseo de la patronal extremeña de tener «una vía de interlocución» con el sector nuclear y saber «todo lo que atañe» a cuestiones como la fiscalidad que soporta la central extremeña, «las inversiones» que tiene que hacer para mantener los niveles de seguridad que se le exigen, o «todo lo que aportan» al territorio.

El objetivo, detalló, es que, «teniendo todos los datos adecuados, nuestros órganos de gobierno puedan tomar una posición» en el «debate social» que se ha planteado en torno a la continuidad de la planta. Y a partir de ellos, «si fuese necesario», «reclamar, exigir, pero con datos y con sentido, razones y causas que lo justifiquen», que se siga «manteniendo la producción energética de la Central de Almaraz», concluyó.

Desde la Creex se defiende que, si se prolonga la actividad de la instalación, las empresas que la «gestionan y explotan» adquieran «un compromiso mayor» en la industrialización de su entorno

En cualquier caso, reconoció que el cierre «es obvio que no va a ser bueno» en términos económicos para la comarca en la que se ubica la instalación y para el resto de la región. Al mismo tiempo, avanzó que desde la Creex se pondrá encima de la mesa «la posibilidad» de que, si se prolonga la actividad de esta industria, las empresas que la «gestionan y explotan» adquieran «un compromiso mayor del que se ha tenido de aquí para atrás para intentar dinamizar la industrialización» en su entorno.