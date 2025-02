Si no trabajaste estos años, olvídate de la jubilación en España: el tiempo mínimo que hay que cotizar

En España, para acceder a una pensión de jubilación contributiva, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años (5.475 días), de los cuales al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de solicitarla. Esto significa que aquellas personas que no alcancen este tiempo de cotización no podrán recibir una pensión contributiva ordinaria. Sin embargo, existen alternativas para quienes no cumplen con este requisito.

Años cotizados necesarios para cobrar el 100% de la pensión

Según la Seguridad Social, la pensión contributiva de jubilación está diseñada para quienes han aportado al sistema de cotizaciones durante su vida laboral. Aunque el mínimo es de 15 años, para recibir el 100% de la base reguladora es necesario haber cotizado por lo menos 36 años y medio en 2025.

Para acreditar este periodo mínimo de cotización, solo se tienen en cuenta las cotizaciones efectivamente realizadas o las asimiladas a ellas legal o reglamentariamente. No se contabiliza la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.

¿Tengo derecho a alguna prestación si no he cotizado lo suficiente?

Si una persona no alcanza los 15 años de cotización, no podrá acceder a la pensión contributiva. No obstante, el sistema ofrece alternativas para quienes se encuentran en esta situación.

Pensión no contributiva de jubilación

Esta prestación económica está dirigida a las personas que carecen de recursos suficientes y que no han cotizado lo necesario para acceder a una pensión contributiva. Los requisitos para solicitarla son:

Tener 65 años o más.

Residir legalmente en España durante al menos 10 años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

No superar el umbral de ingresos fijado anualmente por el Gobierno.

El importe de esta pensión es aproximadamente de 500 euros al mes, señalan desde Campmany Abogados, aunque puede variar según los ingresos del beneficiario y su unidad de convivencia. En caso de que en el mismo hogar haya varios perceptores de la pensión, la cantidad puede reducirse.

Ingreso Mínimo Vital (IMV)

El Ingreso Mínimo Vital es otra opción para quienes no tienen derecho a una pensión contributiva y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. No se trata de una jubilación como tal, pero puede ayudar a quienes no han alcanzado el mínimo de cotización requerido. Los requisitos para acceder al IMV son:

Residir en España de manera continua durante el último año.

Acreditar una situación de vulnerabilidad económica.

Formar parte de una unidad de convivencia constituida desde hace al menos seis meses (aunque hay excepciones para quienes viven solos).

Además, el IMV no tiene una duración determinada y se mantiene mientras el beneficiario continúe cumpliendo los requisitos.

Otras alternativas para quienes no han cotizado lo suficiente

Para aquellos que han cotizado durante algunos años, pero no llegan al mínimo requerido para una pensión contributiva, existe la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. A través de este mecanismo, el trabajador puede seguir cotizando de manera voluntaria mediante el pago de una cuota mensual.

Este convenio es especialmente útil para quienes están cerca de los 15 años de cotización y desean completar el tiempo necesario para acceder a la pensión contributiva.