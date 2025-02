Qué pasará con el IRPF si sube el salario mínimo interprofesional: ¿tendrás que pagar más impuestos?

El salario mínimo interprofesional (SMI) en España volverá a subir en 2025. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció un preacuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para incrementar en 50 euros el SMI, alcanzando los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone un aumento del 4,4% respecto a 2024.

Una subida sin el apoyo de la patronal

La medida, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, no cuenta con el respaldo de la CEOE y Cepyme. Los empresarios proponían un aumento más moderado del 3%, llegando a aceptar hasta un 3,4%, pero sin alcanzar la cifra acordada por el Gobierno y los sindicatos.

Este desacuerdo no es nuevo. La patronal ya se opuso a las subidas del SMI en 2024 (5%), 2023 (8%) y 2022, mientras que en 2020 sí apoyó el aumento de 900 a 950 euros.

¿Cómo afectará la subida del SMI al IRPF?

Uno de los puntos más controvertidos de esta subida es su impacto en la fiscalidad. Hasta ahora, el salario mínimo ha estado exento de tributación en el IRPF gracias a ajustes en el mínimo exento. En los últimos años, este umbral ha ido aumentando:

Renta 2023: mínimo exento de 15.000 euros

mínimo exento de 15.000 euros Renta 2024: mínimo exento de 15.876 euros

Sin embargo, en 2025 no está claro si se aplicará una nueva actualización. La ministra Díaz y los sindicatos han defendido que el SMI siga libre de impuestos, pero el Ministerio de Hacienda aún no ha confirmado su postura. Si no se ajusta el mínimo exento, por primera vez parte de los trabajadores que cobran el SMI tendrían que pagar IRPF, con retenciones que podrían oscilar entre 230 y 300 euros anuales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un acto por la reducción de la jornada en Asturias. / Xuan Cueto - Europa Press

¿Cómo queda el salario mínimo en Europa?

Con esta subida, España mantiene una posición intermedia en el ranking europeo de salarios mínimos. Aunque se aleja de los niveles más bajos de la UE, sigue por detrás de países como Francia o Alemania. Además, en los próximos meses se constituirá una nueva mesa de diálogo social para adaptar por completo la Directiva de Salarios Mínimos de la UE.

Un aumento con incertidumbre fiscal

La subida del SMI en 2025 beneficiará a más de dos millones de trabajadores en España, pero aún queda por resolver el impacto del IRPF. Si no se ajusta el mínimo exento, algunos empleados podrían ver reducida su subida salarial por la carga fiscal adicional. La decisión final sobre esta cuestión dependerá de las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo en las próximas semanas.