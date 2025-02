Qué va a pasar con el Salario Mínimo Interprofesional tras la reducción de la jornada laboral en 2025

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, a raíz del acuerdo de los sindicatos UGT y CCOO y sin el apoyo de la patronal CEOE y Cepyme.

Según ha afirmado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, esta reducción beneficiará a 12 millones de trabajadores. "Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España (...) Han transcurrido más de 41 años en los no se ha modificado la reducción o la jornada laboral en nuestro país. También es un día histórico en Europa. Hace más de dos décadas que ningún Estado miembro reduce la jornada laboral en Europa", ha señalado Díaz.

La vicepresidenta ha destacado que “no se trata de una norma más”, sino que “es un proyecto de país que hace que la vida real cambie”. No obstante, una de las principales preocupaciones que han surgido es si esta reducción en las horas de trabajo tendrá impacto sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

¿Cuál será el SMI tras la aplicación de reducción de jornada?

La reducción de la jornada laboral no afectará al salario. Esta modificación implica que, aunque los empleados trabajarán media hora menos al día, el salario continuará siendo el mismo.

Por lo tanto, el SMI de 2025 será el mismo que se estableció en el reciente acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, que indicó un aumento del 4,4% lo que se traduce en un incremento mensual de 50€. En concreto, el sueldo mínimo mensual pasará de 1.134 euros a 1.184 euros brutos en 14 pagas, o 1.381,33 euros si las pagas extras se prorratean. Esto implica un total de 16.576 euros anuales, representando una mejora para los 2,5 millones de empleados en España que cobran el Salario Mínimo Interprofesional.

La subida tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, lo que significa que cuando la medida se haga oficial, se espera que los trabajadores reciban un ajuste adicional en su nómina correspondiente a los meses previos. Este incremento es parte del compromiso del Gobierno para reducir la precariedad laboral y mejorar las condiciones salariales de los trabajadores que perciben el SMI.

¿Cuándo se empezará a aplicar la reducción de la jornada laboral en 2025?

El anteproyecto de ley que propone reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales avanza a paso firme, aunque aún debe pasar nuevamente por el Consejo de Ministros en segunda vuelta y seguir con el proceso de tramitación en el Parlamento, antes de que pueda entrar en vigor.

El objetivo del Ministerio de Trabajo es que esta reforma entre en vigor antes de que termine el año, pero aún queda camino por recorrer. Este cambio, que busca beneficiar a miles de trabajadores, fue aprobado por el Ejecutivo, y el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley este 4 de febrero.

El acuerdo, alcanzado después de intensas negociaciones con los sindicatos, será enviado al Congreso de los Diputados a finales de febrero o principios de marzo para su discusión. Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de críticas. Josep Rius, portavoz de Junts, ha expresado su descontento al señalar que el Gobierno no tiene una mayoría sólida para asegurar la aprobación de esta ley y que, aunque están dispuestos a negociarla, no aceptarán que se valide sin más.

Este avance se produce casi un año después de que comenzara el diálogo social en torno a esta reforma laboral, que ha superado varias diferencias entre los ministerios de Trabajo y Economía sobre cómo implementarla. Aunque el acuerdo parece estar tomando forma, aún existen varios obstáculos antes de que se pueda consolidar como una norma efectiva.