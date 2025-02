El BCE podría bajar aún más los tipos si Trump impone aranceles a la Unión Europea

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que la imposición de aranceles a la Unión Europea “será bastante pronto”, a lo que un portavoz de la UE ha prometido que "respondería con firmeza a cualquier socio comercial que imponga aranceles de manera injusta o arbitraria a los productos de la UE".

El mandatario Trump expresó, desde el despacho Oval, que "La Unión Europea nos ha tratado muy mal". "No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas. No se llevan casi nada, y nosotros les quitamos todo, millones de coches, enormes cantidades de alimentos y productos agrícolas", expresó el presidente a varios medios.

En total, las importaciones europeas de Estados Unidos representan el 15% del total del país, señalaron analistas de Goldman Sachs a Euronews. Una imposición de aranceles a la UE, afectaría, sobre todo, a sectores como el automovilístico, el metalúrgico, el farmacéutico, y el tecnológico, afirman. Esta política arancelaria también afectaría a los tipos del BCE, según han indicado expertos de Lazard.

Así podrían bajar los tipos del BCE

La reciente bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 25 puntos básicos podría ser solo el principio de un ciclo de recortes más profundo. Según Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, el BCE podría llevar los tipos hasta el 1,5% en 2025 si la administración de Donald Trump decide imponer aranceles a las exportaciones europeas.

Esto se debe a que, si los aranceles de EE.UU. afectan negativamente a la economía europea, el BCE tendrá que reaccionar con políticas monetarias más expansivas.

Esta previsión va más allá de las expectativas actuales del mercado, que sitúan el tipo de interés a un día ligeramente por debajo del 2% a finales de año. Además, Temple anticipa una caída adicional del euro, que podría situarse por debajo de la paridad con el dólar estadounidense. Si el euro se deprecia demasiado, el BCE podría bajar los tipos para evitar tensiones financieras y mantener la estabilidad de precios.

¿Cómo afectarían al PIB de la UE los aranceles?

En 2024, el crecimiento económico en la zona euro fue más débil de lo previsto. En el cuarto trimestre, el PIB no mostró crecimiento, a pesar de que las previsiones del consenso esperaban un aumento del 0,1% anualizado, explican los expertos de Lazard.

Para este año, se espera una previsión de crecimiento del PIB del 1% aunque, si Trump impone aranceles del 10% a las importaciones procedentes de la Unión Europea, se podría producir una contracción del PIB de entre un 0,5% y un 0,9%, situando a la economía europea al borde de la recesión, señalan los analistas de Deutsche Bank.

Si el crecimiento económico se estanca o entra en territorio negativo, el BCE tendrá más razones para acelerar los recortes de tipos de interés en un intento de evitar una recesión prolongada.