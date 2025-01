Sidenor mantiene su apuesta inicial de ser el único socio industrial en Talgo y sigue negociando su entrada

Sidenor continúa negociando su entrada en Talgo y reafirma su intención de ser el "único socio industrial". La empresa vasca ha asegurado que, hasta el momento, no ha recibido ninguna oferta ni propuesta de pacto con la compañía polaca Pesa ni con otros posibles interesados en la adquisición del fabricante de trenes, según fuentes consultadas por Europa Press.

El proceso para encontrar socios que aseguren el futuro de Talgo sigue en marcha, tras la ampliación del plazo inicial para tomar una decisión, que en principio estaba previsto para finales de enero.

Sidenor fue el primero en presentar una oferta, trasladada en noviembre a Trilantic, para adquirir su participación del 29,9% en Talgo. A lo largo de este proceso, han surgido otros posibles interesados, como la polaca Pesa y la india Jupiter Wagons.

En este contexto, Pesa, controlada por el Estado polaco, ha contratado al banco francés Société Générale para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Talgo. Además, el fondo estatal polaco PFR, propietario de Pesa, ha manifestado su disposición a establecer acuerdos estratégicos con inversores españoles para presentar una oferta amistosa, con el objetivo de preservar la identidad española de Talgo y obtener el visto bueno del Gobierno.

Sin embargo, Sidenor ha confirmado a Europa Press que no ha recibido ningún contacto ni propuesta de acuerdo para una entrada conjunta en Talgo, ni por parte de Pesa ni de la compañía india Jupiter Wagons. Según fuentes de la compañía, "a Sidenor no se ha acercado nadie", asegurando que no han recibido ninguna oferta, ni de manera directa ni indirecta.

A pesar de ello, Sidenor sigue adelante con las negociaciones para su entrada en el fabricante de trenes, manteniendo firme su postura de convertirse en el único socio industrial. En esta línea, las instituciones vascas continúan respaldando la opción liderada por José Antonio Jainaga como garantía de futuro para Talgo, que cuenta con una planta en Rivabellosa (Álava).