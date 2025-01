Pensionistas en vilo: el Congreso frena la subida de pensiones prevista para 2025

El inicio de 2025 ha traído incertidumbre para más de 12 millones de pensionistas en España. Este miércoles, el Congreso de los Diputados ha rechazado el real decreto "ómnibus", que incluía la revalorización de las pensiones conforme al IPC, además de otras medidas como ayudas al transporte y a los afectados por la DANA. Aunque la nómina de enero reflejará la subida anunciada en diciembre (2,8% para pensiones contributivas y hasta 9% para las no contributivas), el futuro es incierto a partir de febrero.

Un rechazo que marca un precedente

El decreto, rechazado por PP, Junts y Vox, ha provocado que las medidas incluidas en el texto decaigan. Entre ellas, el incremento de las pensiones mínimas contributivas en un 6%, la subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 9% y la actualización del Mecanismo de Equidad Generacional (MEI). Esta situación deja a los pensionistas en una posición vulnerable, con el riesgo de que sus prestaciones regresen a los niveles de 2024.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado a los grupos de la oposición, acusándolos de “recortar las pensiones en 2025”. Por su parte, el Partido Popular y Junts han instado al Gobierno a aprobar un nuevo decreto que incluya exclusivamente la revalorización de las pensiones, asegurando su apoyo a esta medida.

Caixabank adelanta el pago de las pensiones de sus clientes al 24 de enero. / José Luís Roca

¿Qué implica para los pensionistas?

La Seguridad Social ha asegurado que la nómina de enero, con la subida anunciada, ya está garantizada, pues el decreto estuvo vigente hasta este miércoles. Sin embargo, la actualización conforme al IPC no se aplicará en las nóminas de febrero si no se aprueba un nuevo decreto antes de mediados del mes. Esto afectaría gravemente a las economías de los pensionistas, especialmente a los que dependen de las pensiones mínimas o no contributivas.

¿Hay solución?

El Partido Popular ha registrado una proposición de ley para aprobar la revalorización de las pensiones y se ha mostrado dispuesto a negociar con el Gobierno. Junts ha reiterado que la solución pasa por un nuevo decreto exclusivo para esta medida, lo que permitiría garantizar la actualización de las pensiones sin el riesgo de bloqueos parlamentarios.

Mientras el Gobierno y la oposición negocian una salida, los pensionistas enfrentan semanas de incertidumbre. La clave estará en si el Ejecutivo logra tramitar un nuevo decreto antes de que se emitan las nóminas de febrero.