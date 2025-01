Gonzalo Bernardos se muestra optimista con la vivienda: "2025 podría ser el mejor año desde la burbuja"

El economista Gonzalo Bernardos ha analizado recientemente el panorama del mercado inmobiliario español y ha descartado la posibilidad de una burbuja durante 2025. “No habrá burbuja inmobiliaria este 2025”, afirmó categóricamente en su intervención en el pódcast Monopoly Inmobiliario. Según Bernardos, este año podría alcanzar cifras récord de compraventas, superando las 800.000 transacciones, especialmente impulsadas por el mercado de segunda mano.

“El mercado de 2025 será un grandísimo festival para todos los que estén en el sector inmobiliario o hipotecario. Podríamos estar ante el mejor año desde la burbuja inmobiliaria de 2008”, aseguró el economista.

Precios al alza, pero esfuerzo hipotecario a la baja

A pesar de que los precios de la vivienda seguirán subiendo, Bernardos destacó que las condiciones hipotecarias mejorarán significativamente. La reducción de los tipos de interés y la ampliación de los plazos de devolución facilitarán el acceso a las hipotecas, lo que permitirá que el esfuerzo económico de los compradores sea incluso menor que en 2024.

“Encontraremos que los precios se irán al alza, pero el esfuerzo para comprar una vivienda incluso puede ser inferior al del 2024”, señaló. Según el economista, esto se debe a una combinación de factores: la mejora en las condiciones de financiación, un incremento en la oferta de viviendas de segunda mano y una creciente demanda por parte de inversores y particulares.

La vivienda digna: un derecho incumplido

Durante un debate en LaSexta, Bernardos abordó la problemática de la vivienda digna en España, un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución. El economista criticó duramente a las administraciones públicas por no garantizar este derecho y rechazó cualquier intento de trasladar esta responsabilidad a los propietarios particulares.

“Las administraciones públicas deben proporcionar la vivienda digna. No podemos cargar esa obligación en los propietarios”, afirmó Bernardos, quien calificó de injustas algunas políticas de control de alquileres y contratos indefinidos.

El economista también fue crítico con los alquileres de renta antigua, que según él, han contribuido al deterioro del mercado de alquiler en España. “Tenemos muchísimos propietarios con alquileres de renta antigua, personas que pagan entre 150 y 200 euros. Esto mató el mercado del alquiler en España”, aseguró.

¿Qué pasará con los jóvenes?

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los mayores desafíos para los jóvenes en España. Bernardos destacó que la constante subida de precios está retrasando la edad media para convertirse en propietarios. Aunque las hipotecas sean más accesibles en 2025, los altos precios siguen siendo un obstáculo para muchos.

“El problema de fondo es que los jóvenes no pueden ahorrar lo suficiente para la entrada de una vivienda. Esto es algo que las administraciones públicas deben abordar de forma urgente”, advirtió.

Gonzalo Bernardos / Archivo

Críticas a los agentes inmobiliarios

En sus declaraciones, Bernardos también lanzó un mensaje directo a los agentes y agencias inmobiliarias, a quienes acusó de no adaptarse a las exigencias del mercado. “Si usted no encuentra propietarios o viviendas para comercializar, el problema no es del mercado, es suyo”, afirmó tajantemente.

El economista sugirió que las agencias inmobiliarias revisen sus sistemas de incentivos para priorizar la captación de propiedades. “Cuando repartan el importe variable, les aconsejo que lo repartan al 90% al que capta y al 10% al que enseña la vivienda”, propuso como solución.

¿Se acerca un "boom" inmobiliario?

La combinación de mejores condiciones hipotecarias y un mercado dinámico en 2025 podría llevar a lo que Bernardos llama un "gran bum inmobiliario". Sin embargo, el economista insistió en que este fenómeno no debe confundirse con una burbuja.

“No estamos ante una burbuja. Estamos viendo un mercado fuerte y sano, pero que también tiene desafíos que deben ser gestionados adecuadamente por las administraciones públicas y los actores del sector”, concluyó.