Giro radical en la Declaración de la Renta 2025 para los parados: este es el gran cambio que debes saber

Con la entrada del año nuevo, muchas personas empiezan a hacerse preguntas sobre la declaración de la renta. Este 2025, habrá algunas modificaciones a raíz de la aprobación del Real Decreto-ley 9/2024 el pasado 23 de diciembre, con el que se han adoptado medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, además de prorrogar determinadas medidas para afrontar casos de vulnerabilidad social.

Algunas de las medidas más importantes son la actualización de las cuantías de los ingresos de las ayudas en los subsidios de desempleo y la ampliación de la regulación a nuevos colectivos, incluyendo a los mayores de 52 años. También se establece la posibilidad de compatibilizar estas ayudas con un empleo, lo que facilita que los beneficiarios puedan combinar su subsidio con trabajos a tiempo parcial o temporal. Con estos cambios, el Ministerio de Trabajo modifica la Ley de la Seguridad Social.

Plazos para la declaración de Renta y Patrimonio 2024

Según la Agencia Tributaria, los plazos para realizar la declaración de la renta serán los siguientes este año:

Por internet: del 2 de abril hasta el 30 de junio de 2025.

del 2 de abril hasta el 30 de junio de 2025. Por teléfono: del 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2025 (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 27 de junio).

del 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2025 (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 27 de junio). De manera presencial: del 2 de junio hasta el 30 de junio de 2025 (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 27 de junio).

Límite para no presentar la Renta

La Agencia Tributaria establece que el límite para la obligación de declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el caso de rendimientos del trabajo procedentes de más de un pagador es de 15.876 euros anuales. Sin embargo, el Real Decreto-ley 9/2024 también establece que, si los rendimientos del trabajo provenientes del segundo y demás pagadores no superan los 2.500 euros anuales, el límite general será de 22.000 euros para estar exento de declarar (anteriormente, este límite era de 1.500 euros).

Por lo tanto, aquellos que superen esta cantidad, y salvo excepciones previstas, deberán presentar la declaración de la renta.

El gran cambio para las personas en situación de desempleo

El Real Decreto-ley 2/2024, publicado en el BOE y que entró en vigor el 1 de noviembre, introduce importantes modificaciones en el sistema de subsidios por desempleo y, especialmente, en la forma en que los beneficiarios de estas ayudas deben gestionar su Declaración de la Renta.

Uno de los cambios más relevantes es la obligatoriedad de presentar el IRPF para poder seguir percibiendo el subsidio, incluso si el nivel de ingresos es bajo. Esto afecta a todas las personas que hayan cobrado la prestación por desempleo durante el año 2024, quienes deberán presentar la declaración en la Campaña de la Renta de 2025.

Hasta ahora, los desempleados no tenían que presentar la declaración si sus ingresos no superaban los 22.000 euros anuales, o 15.000 euros si tenían más de un pagador. Sin embargo, con las nuevas reglas, cualquier persona que haya recibido el subsidio por desempleo en 2024 tendrá que cumplir con esta obligación fiscal. El Real Decreto también establece sanciones para aquellos que no presenten su declaración, lo que podría conllevar la suspensión del derecho a seguir percibiendo la prestación por desempleo.