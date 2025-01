La SEC multa a Santander con cuatro millones por el uso no autorizado de Whatsapp

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa de 4 millones de dólares (3,89 millones de euros) a Santander US Capital Markets por utilizar sistemas de mensajería no autorizados en comunicaciones comerciales, según un comunicado del supervisor bursátil estadounidense.

Santander US Capital Markets, con sede en Nueva York, opera bajo Santander Corporate & Investment Banking (CIB), ofreciendo servicios de renta fija, variable y productos estructurados a grandes empresas y clientes institucionales. La entidad se formó en 2023 tras la fusión de Santander Investment Securities y Amherst Pierpoint Securities, adquirida por Santander en 2022.

Violaciones en el mantenimiento de registros

La SEC también sancionó a otros nueve asesores de inversión y tres corredores de bolsa, incluida Santander US Capital Markets, por fallos en el mantenimiento y preservación de registros electrónicos. Estas violaciones incumplen las disposiciones de las leyes federales de inversión en valores.

En total, las entidades han aceptado pagar multas por 61,5 millones de euros -63,1 millones de dólares- y han admitido los hechos. Entre las sancionadas se encuentran:

Tres firmas de Blackstone: 11,69 millones de euros.

Kohlberg Kravis Roberts & Co: 10,72 millones de euros.

Charles Schwab & Co: 9,75 millones de euros.

Apollo Capital Management, Carlyle Investment Management, TPG Capital Advisors: 8,2 millones de euros cada una.

PJT Partners: 585.000 euros.

Las investigaciones revelaron el uso de sistemas no autorizados, como mensajes de texto y aplicaciones de mensajería personal, para comunicaciones que debían registrarse según la legislación estadounidense. Estas faltas fueron cometidas por empleados, incluidos supervisores y gerentes. Además, la SEC acusó a las empresas de no supervisar adecuadamente a sus trabajadores para prevenir estas violaciones.

Repercusiones y antecedentes

La SEC destacó que estas irregularidades afectan la transparencia y la integridad del mercado, además de dificultar su labor supervisora. Las entidades han comenzado a implementar mejoras en sus políticas internas para evitar futuras violaciones y se les ha ordenado cesar este tipo de prácticas.

No es la primera vez que la SEC sanciona a bancos de inversión por motivos similares. En 2021, JPMorgan Chase fue multado con 122 millones de euros -125 millones de dólares- por no registrar comunicaciones comerciales entre 2018 y 2020. En 2022, Barclays, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, entre otros, también enfrentaron sanciones por estas prácticas. Asimismo, Morgan Stanley penalizó a empleados por usar plataformas como WhatsApp para gestiones oficiales.

Estas sanciones subrayan la importancia de mantener registros adecuados para garantizar la transparencia en los mercados financieros y proteger a los inversores.