¿Firmaste una hipoteca antes de 2019? Esta es la fecha y así puedes reclamar los gastos hipotecarios

Si firmaste una hipoteca antes de 2019, es muy probable que hayas abonado diversos gastos vinculados a la formalización del préstamo, como los gastos de notaría, registro de la propiedad, tasación, gestoría e impuestos. Lo que quizás no sabías es que, ahora, puedes recuperar esos gastos, incluso si ya has cancelado el préstamo.

Gracias a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 25 de abril de 2024, las personas que firmaron una hipoteca antes de 2019 pueden reclamar la devolución de los importes pagados por esos gastos. Esto incluye conceptos como el 50% de los gastos de notaría, el 100% de los gastos de registro de la propiedad, gestoría y comisiones de apertura, así como los gastos de tasación, siempre que estos hayan sido realizados antes de 2019.

Cómo reclamar los gatos hipotecarios: fecha, plazos y cuantía / EPC

Cómo hacer las reclamaciones de gastos hipotecarios

El proceso para solicitar la devolución es sencillo. Basta con presentar el contrato del préstamo hipotecario, y las devoluciones pueden oscilar entre 500 y 3.000 euros. Además, no hay fecha límite para realizar esta reclamación, ya que, según la sentencia del TJUE, el plazo solo comienza a contar cuando se declare la nulidad de la cláusula que imponía estos gastos, lo que puede ocurrir incluso hasta 20 años después de la firma de la hipoteca.

Fecha de devolució de los gastos hipotecarios

Las entidades bancarias ya han comenzado a devolver estos importes, y varias de ellas están ofreciendo un plazo de hasta dos meses para procesar las solicitudes de reembolso.

Si aún no has solicitado la devolución de los gastos hipotecarios, el proceso es sencillo: primero, deberás contactar con el servicio de reclamaciones de la entidad con la que firmaste el préstamo. Si no obtienes respuesta favorable, puedes recurrir al servicio de reclamaciones del Banco de España o, si es necesario, llevar el caso ante los tribunales.