No nos hagamos daño / o Sayonara baby

“El futuro no está escrito. No hay más destino que el que nos creamos”. ¿Les suena esta frase? Sí, ya sé que se podría achacar a cualquier gurú de estos que andan por las redes sociales dando lecciones vitales de autoayuda. Pero, para nada. Es una de las frases míticas de la película Terminator, esa distopía protagonizada por el actor, y posterior político, Arnold Schwarzenegger, en la que las máquinas controlaban el mundo y, por supuesto, tenían como objetivo acabar con la humanidad.

Si buscan en la Wikipedia la descripción de un Terminator, encontrarán lo siguiente: "Creados en el universo de ficción de James Cameron, los terminators son 'organismos cibernéticos' muy resistentes en combate y diseñados para la infiltración y el asesinato. Su versatilidad va desde la imitación de voz, maestría en diversas tácticas de combate y armamento, velocidad y fuerza superior a un humano y capacidad de aprendizaje casi infinita, llegando, incluso, a comprender las emociones humanas. Esto último es también una gran debilidad, ya que cualquier terminator que entable contacto con algún humano y se mezcle con sus costumbres y entorno, se volverá más humano y limitará su eficiencia".

Se trata de una película que se estrenó en 1984 ni más ni menos. Pero ocurre que hay veces que la ficción se adelanta a la realidad futura y la recrea para entreteneros o hacernos reflexionar, como en este caso.

Les suenan conceptos como 'imitar la voz', 'capacidad de aprendizaje casi infinita', 'comprensión de las emociones humanas'; y en los terminators más evolucionados 'suplantación de las características físicas'. La inteligencia artificial generativa (IAg) consigue, aunque de momento solo en el mundo virtual, imitar la voz y suplantar la imagen de personas, no solo en fotografías sino también en videos. Si se lo han perdido, les invito a ver el video que se difundió en Navidad con imágenes que hubieran parecido reales, si no fuera porque la actitud de las personas que aparecen en él era absolutamente inverosímil. Pero, ¿Y si en lugar de políticos, fueran personas desconocidas? ¿Cómo podría saberse si es verdadero o falso un video similar que se difundiera con la imagen de personas anónimas como usted?

Lo interesante de la definición de las características de un terminator es que cuando conviven con personas y empiezan a imitar sus emociones, se humanizan y pierden eficiencia porque comienzan a cuestionarse lo que implica “matar”. Las emociones, la conciencia y la empatía son las características humanas que nos ayudan a vivir en sociedad. Las que evitan que seamos “un lobo para el hombre” como defendía Thomas Hobbes y nos acerquemos más a la teoría de que el hombre es bueno por naturaleza, como defendía Rousseau.

El Foro Económico Mundial ha publicado esta semana un listado con las profesiones que más se demandarán de aquí a 2030 y cuáles irán desapareciendo a lo largo de los próximos cinco años. En primera posición de las que más empleos creará están los especialistas en Big Data, los ingenieros informáticos, los especialistas en IA y 'machine learning' y los desarrolladores de aplicaciones y software. En el puesto 12 aparecen los ingenieros medioambientales y en el 15 los ingenieros de energías renovables. De esta manera se salva el interés mundial por el impacto del cambio climático.

Entre los puestos que irán desapareciendo destacan los empleados de correo, cajeros y empleados de banca, picadores de datos, cajeros de supermercado y personal administrativo incluidas las secretarias ejecutivas. También se incluyen en el listado asistentes legales, diseñadores gráficos y los teleoperadores, que ocupan el puesto 15.

Visto lo visto, el futuro del mercado de trabajo se juega en el campo de las nuevas tecnologías, con profesionales altamente cualificados y un escenario en el que el mundo virtual tomará las riendas de todas las actividades humanas. Profesiones en las que lo importante es el conocimiento técnico y en las que los valores humanistas brillan por su ausencia. Un caldo de cultivo para una tecnología fría, calculadora, aséptica y nada “humana”.

En este contexto es necesario enarbolar la bandera del humanismo tecnológico como respuesta a los desafíos que supone la transformación digital. Una corriente de pensamiento centrada en la necesaria intersección entre la ética y la innovación. Que defiende un uso responsable de la tecnología al servicio de la sociedad, y promueve la innovación dentro de unos cauces éticos que velen por el desarrollo del ser humano.

Recuperar el valor de las humanidades en la educación y en la sociedad; crear comités asesores multidisciplinares que acompañen a los técnicos en el desempeño de su trabajo, garantizando una visión 360º del impacto de cada desarrollo en la sociedad. Y establecer un marco normativo que garantice el uso responsable, explicable y ético de la inteligencia artificial.

Pueden llamarme ingenua, pero soy consciente de qué mundo gira en torno al dinero. En estos momentos, la tecnología plantea un horizonte de productividad, eficiencia y rentabilidad difícil de ignorar. Pero no se equivoquen. Lo que planteo no es echar el freno, sino aprovechar el potencial que nos ofrece la inteligencia artificial de una manera consciente y responsable. La realidad es que, sea cual sea el futuro que nos depare esta revolución tecnológica en la que estamos inmersos, seremos nosotros, los seres humanos, los únicos responsables de lo que ocurra, porque la tecnología hará simplemente, aquello para lo que la hayamos entrenado. Nosotros sí sentimos lástima, remordimientos y miedo. Y por supuesto, nos cuesta mucho más despedirnos con un “sayonara, baby”. No lo olvidemos y no nos hagamos daño.