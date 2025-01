¿Qué ha pasado con El Hombre de Negro? Hacienda lo acusa de irregularidades fiscales con sueldo de El Hormiguero

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado que el excolaborador del programa de Pablo Motos deberá pagar 256.409 euros a la Agencia Tributaria. Este fallo responde a una investigación sobre la tributación de su sueldo como colaborador del programa entre 2011 y 2014, donde se detectaron irregularidades fiscales.

Según la inspección, Ibáñez utilizó una sociedad llamada Burlesque Noir para facturar los ingresos obtenidos en esos años, por un total de 696.750 euros. De esta cantidad, únicamente 137.504 euros fueron sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), mientras que el resto se tributó a través del Impuesto de Sociedades, lo que implica tasas más bajas.

Los magistrados del TSJM han concluido que la sociedad, de la cual Ibáñez es administrador y socio único, no añade valor a la actividad del reclamante y que su único propósito era evitar los tipos progresivos del IRPF. El tribunal argumenta que el excolaborador incumplió la norma que exige valorar las operaciones por su precio de mercado y que su actuación no puede considerarse un "error invencible" ni está respaldada por una "laguna legal".

Elusión fiscal a través de gastos particulares

El fallo no se limita al uso de la sociedad para tributar ingresos. La Agencia Tributaria también señaló que Ibáñez intentó deducirse gastos personales a través de Burlesque Noir. Estas deducciones incluyen compras realizadas en tiendas como Hugo Boss, El Corte Inglés y Maisons du Monde, así como gastos en hoteles y restaurantes. Hacienda determinó que estos gastos no estaban relacionados con la actividad profesional y, por lo tanto, no eran deducibles.

El Hombre de Negro en El Hormiguero / EPC

Una estrategia polémica entre figuras públicas

No es la primera vez que un personaje televisivo recurre a una sociedad para gestionar sus ingresos. En algunos casos, Hacienda ha permitido esta práctica cuando se demuestra que el profesional recibe un sueldo acorde al mercado por parte de la sociedad. Sin embargo, los tribunales han rechazado esta posibilidad en el caso de Pablo Ibáñez, al considerar que su estructura fiscal no cumple con los requisitos legales.

Con este fallo, El Hombre de Negro se une a la lista de personalidades que han enfrentado sanciones fiscales por irregularidades en la gestión de sus ingresos. Ahora, además de pagar los 256.409 euros reclamados, este caso pone de manifiesto la atención que Hacienda mantiene sobre el sector del entretenimiento y el uso de sociedades en su tributación.