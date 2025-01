Evita perder tu pensión no contributiva: presenta este documento antes de marzo o quedarás sin ella

En España, los beneficiarios de una pensión no contributiva por jubilación o incapacidad deben cumplir con una serie de trámites anuales para garantizar que siguen siendo elegibles para recibir esta ayuda económica vital. La fecha límite para presentar la declaración de ingresos es el 31 de marzo de 2025, y es importante conocer los requisitos y los plazos establecidos para evitar contratiempos o suspensiones de la pensión.

Las pensiones no contributivas están destinadas a personas que, a pesar de no haber cotizado a la Seguridad Social, necesitan una ayuda económica para su subsistencia. Esto incluye tanto a quienes nunca han cotizado como a quienes lo hicieron de manera insuficiente. En 2025, estas pensiones experimentarán una revalorización del 9%, lo que eleva su importe anual a 7.905,80 euros, divididos en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias. Sin embargo, para seguir cobrando este beneficio, los beneficiarios deben cumplir con ciertos trámites y actualizaciones de su situación.

Plazos y documentos imprescindibles para 2025

Una de las obligaciones más importantes de los beneficiarios es la declaración anual de ingresos. Los pensionistas deben presentar esta declaración en el primer trimestre del año (antes del 31 de marzo) para acreditar que sus ingresos están por debajo del límite establecido. Si los ingresos superan el umbral, la pensión sufrirá un reajuste según la nueva situación económica del beneficiario.

Además, los pensionistas que residen fuera de España deben enviar un certificado de fe de vida durante este mismo periodo. De no hacerlo, su pensión podría suspenderse temporalmente.

En caso de que los ingresos o la situación personal de un pensionista cambien, como en los casos de alteración del estado civil, residencia o variación de recursos familiares, debe notificar esta variación en un plazo de 30 días para evitar problemas con la pensión.

Consecuencias de no presentar la documentación

Es fundamental cumplir con los plazos establecidos, ya que la falta de presentación de los documentos puede llevar a la suspensión temporal de la pensión. Sin embargo, esta suspensión no es definitiva. Los beneficiarios tienen un plazo de 90 días para presentar la documentación requerida y recuperar los pagos perdidos. En este sentido, los pensionistas deben actuar rápidamente para evitar pérdidas económicas.

El proceso para presentar los documentos es sencillo. Puede hacerse de manera online a través de la sede electrónica del IMSERSO o presencialmente en las oficinas de asistencia en materia de registros de cualquier administración pública. Si se produce una revisión de la pensión, basada en los ingresos actualizados, es posible que se ajusten los pagos a lo largo de 2025.

¿Cómo se calcula la cuantía de la pensión no contributiva?

El importe de la pensión no contributiva se determina según los ingresos personales del beneficiario y los de su unidad económica de convivencia. Si los ingresos son inferiores a los límites establecidos, la pensión se concede en su totalidad. Si los ingresos superan cierto umbral, el monto de la pensión se ajusta proporcionalmente, sin poder ser inferior al 25% del total.

Requisitos para percibir una pensión no contributiva

Para ser beneficiario de una pensión no contributiva, se deben cumplir una serie de requisitos, como no contar con ingresos superiores a 7.250,60 euros anuales (en 2024). Además, si se convive con familiares, la suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad económica no puede superar un umbral determinado.

Los beneficiarios de pensiones no contributivas deben estar al tanto de los plazos y requisitos establecidos para 2025. La declaración de ingresos, el envío del certificado de fe de vida (si es necesario) y la actualización de la situación personal y económica son pasos esenciales para mantener la pensión.