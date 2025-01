OUIGO anuncia la campaña “Pink Days” con descuentos en el 80% de sus billetes.

La compañía de trenes de alta velocidad OUIGO ha lanzado este miércoles la campaña “Pink Days”, la cuál ofrece descuentos exclusivos en las diferentes ciudades donde opera la compañía. Estas rutas abarcan ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla Tarragona, Alicante, Valencia, Murcia, Málaga o Córdoba.

La promoción funcionará desde hoy, 8 de enero, hasta mañana, 9 de enero, a las 23:59 horas. La oferta se aplicará a todos los trayectos que se realicen entre el 13 de enero y el 9 de abril. En el caso de las ciudades andaluzas de Sevilla, Málaga y Córdoba, la campaña funcionará para los viajes que se hagan a partir del 16 de enero.

Estos serán los precios de los billetes

A partir de hoy, hasta mañana, el 80% de los billetes de OUIGO tendrán precios fijos de 9€, 15€, 19€ y 25€ como máximo, en los viajes que se encuentren dentro de las fechas mencionadas. Además, la compañía ofrece una tarifa fija de 7€ para niños que tengan entre 4 y 13 años y gratuidad para niños menores de 3 años que viajen sentados encima de sus padres.

En caso de aún no tener claro si queremos viajar o no, también tenemos la opción de reservar el billete y mantener el precio pagando 2 euros, en un periodo de 48h a 7 días. De esta manera, la compañía ofrece la opción de pensar bien si realmente queremos el billete o no, a la vez que garantiza la reserva y el precio inicial.

Federico Pareja, director Comercial y de Marketing de OUIGO, ha hablado sobre la importancia de esta promoción: "Queremos seguir impulsando los viajes en tren durante los primeros meses del año, ofreciendo la gran mayoría de nuestros billetes a menos de 25 euros. Esto refuerza nuestro compromiso con la democratización de la Alta Velocidad a través de precios asequibles".