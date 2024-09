Networkia, aprovechar las crisis para impulsar el co-working

Juan José Martínez Galera, fundador y CEO de Networkia Business Center. / JORDI OTIX

Cuando la pandemia de covid vaciaba los edificios de oficinas en 2020, Juan José Martínez Galera, fundador y CEO de Networkia Business Center, decidió comprar 3.000 metros cuadrados en el madrileño Paseo de la Castellana para que se sumaran a su cartera de proyectos como espacio de trabajo compartido, el conocido como coworking. Estaba convencido que la crisis "actuaría como palanca para acelerar el crecimiento del sector".

Tres años después de ese punto de inflexión, en 2023, el volumen de negocio de Networkia se situó en los siete millones de euros, y el beneficio antes de restar intereses, impuestos y depreciaciones (ebitda), en 1,5 millones. Durante este ejercicio espera crecer más del 30%, situar la facturación muy cerca de los 10 millones de euros y el ebitda en los dos millones. De hecho, el business plan que había elaborado hasta 2025 contemplaba llegar el año que viene a los 12 millones en ventas. "Superaremos esa cifra", augura el CEO, que ya ha empezado a trabajar en las previsiones para el trienio 2025-2027, cuando visualizan "un volumen de negocio de unos 18 millones de euros y 10 centros operativos como mínimo". Según asegura, reinvierte todos los beneficios para «seguir creciendo de forma sólida y solvente".

Networkia nació fruto de otra crisis, en abril de 2012, cuando el grupo donde trabajaba Martínez Galera, Trade Center Sant Cugat, finalmente se desmembró a causa del crac inmobiliario de 2008 y cada socio emprendió su camino. "Llevaba años asistiendo a la conferencia internacional que organiza el sector en Londres. Intuía que el coworking crecería con fuerza después de la crisis, allí ya lo hacía, porque optimizar bien los recursos de acuerdo a tu plan de negocio sería clave después de lo ocurrido. Así es que hipotequé mi casa, invertí todos los ahorros, pedí dinero a familiares y crédito a los bancos y junté un millón de euros que me permitió arrancar", recuerda.

Cifras en aumento

Revela que en estos 12 años ha recibido algunas ofertas de compra de fondos de inversión y de compañías del sector dispuestos a inyectar capital que le permitirían crecer mucho más rápido, pero que su negocio no está en venta: "Sería un descontrol". "Quieto no me voy a quedar, pero quiero seguir creciendo de forma sostenida y sostenible", sentencia. Un crecimiento que pasa por incrementar metros cuadrados en Madrid y Barcelona, donde la compañía opera desde sus inicios, y empezar a estudiar el desembarco en Lisboa a partir del 2026.

La plantilla de Networkia se sitúa actualmente en 34 personas y aumenta entre cuatro y cinco empleados con cada nuevo centro que gestionan. Ya cuentan con una cartera de clientes de unas 200 oficinas que disponen de sus espacios y que en número de empresas representan a cerca de 170, cifra que supone unas 1.700 personas utilizando sus centros. "Y aunque trabajamos también con pymes, nos hemos especializado en grandes compañías, multinacionales que necesitan espacios de trabajo para establecerse en España. No tenemos coworkers individuales. Este focus y mantener equipos prácticamente sin rotación permite tener clientes muy satisfechos y muy fieles", explica el CEO de la empresa.

En total, la compañía gestiona actualmente 17.000 metros cuadrados repartidos en ocho edificios de Madrid y Barcelona. La mayoría de los inmuebles tienen alquileres a largo plazo, "un sistema parecido al de los hoteles porque muchas de las propiedades de la zona prime de estas ciudades, donde queremos seguir poniendo el foco del negocio, está en manos de fondos y aseguradoras".

El también vicepresidente de ProWorkSpaces, asociación que aglutina a los operadores de este segmento del mercado inmobiliario, explica que Madrid y Barcelona siguen siendo las grandes áreas elegidas por todos los operadores de espacios flexibles para desarrollar su actividad. "El sector a nivel mundial crece a doble dígito desde 2014", indica Martínez Galera.

El 7% del total

En los seis primeros meses de 2023 -últimos datos disponibles del informe que elabora la asociación junto a Cushman&Wakefield-, los operadores de espacios flexibles han contratado en Madrid 15.621 metros cuadrados, que suponen el 7% de la contratación total de la superficie de oficinas, con un aumento del 65% respecto al mismo periodo del año anterior. En Barcelona, se contrataron en ese tiempo 5.980 metros cuadrados, el 5% del total de la superficie contratada. A finales de 2019 los operadores flexibles alcanzaban una cuota del 1,1% y 2,3% en el total de estoc de oficinas de Madrid y Barcelona, unos porcentajes que a cierre del primer semestre de 2023 se situaban en el 1,6% en Madrid y el 2,9% en Barcelona.

En el caso de Networkia, la selección de los metros cuadrados que gestionan se hace valorando aspectos imprescindibles como la ubicación, la climatización, la ventilación y la luz de los espacios. Y con un objetivo muy claro: "No caer en tentaciones y mantener el modelo de negocio que tenemos".