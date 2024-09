Qué hacer si recibes una multa de Hacienda: casos comunes y cómo recurrir

Ante cualquier opción que se quiera seguir, es necesario recordar que siempre hay que pagar la sanción económica impuesta por la Agencia Tributaria. / CARLOS LUJÁN/ EUROPA PRESS

Sea en pleno periodo de presentación de la declaración de la Renta o fuera de él, recibir una multa de Hacienda pone nervioso a cualquiera, pero la posibilidad siempre está encima de la mesa. A veces puede ser un pequeño error el que genere la sanción por parte del organismo o una vulneración más grave, pero en ocasiones puede ser un simple malentendido. En este artículo te explicamos cuáles son los casos más comunes, cómo se puede reducir la cuantía a pagar y qué procesos se pueden seguir para recurrir la multa en caso de no estar conformes con la misma.

Qué multas de Hacienda son las más comunes

Cuando la Agencia Tributaria impone una sanción contra un contribuyente, significa que el resultado de su investigación ha dado como resultado el incumplimiento de alguna obligación por parte del particular. Hay errores muy comunes que se pueden cometer de forma voluntaria o no, pero no dejan de ser infracciones. Por ejemplo, en la declaración de la Renta es habitual encontrar fallos como olvidar realizar un ingreso a Hacienda, cometer errores de contabilidad, no llevar un libro de registros legal o incluso no presentar el borrador trimestral en Hacienda.

Las multas económicas son de dos tipos, fijas o proporcionales. Las primeras se caracterizan por imponer el pago de una cuantía en base a una determinada acción u omisión, mientras que en las segundas se aplica un porcentaje sobre la cantidad a pagar. Estas últimas siguen una graduación en función a distintos criterios. La sanción económica se reducirá cuando exista un acuerdo o conformidad con el interesado, mientras que se puede incrementar entre un 5% y un 25% si no es la primera vez que se comete dicha infracción tributaria. En función del perjuicio económico que la acción u omisión de la misma haya causado a la Agencia Tributaria, la multa aumentará entre un 10% y un 25%.

Cómo se reduce la multa impuesta por Hacienda

La cuantía total a pagar de la multa impuesta por Hacienda se puede reducir si se paga cuanto antes y por conformidad del contribuyente. Existen tres maneras de conseguirlo. Si el sancionado acepta la sanción económica sin recurrirla, su importe se reducirá un 30%. En otros casos, se reducirá un 40% si el contribuyente paga la multa dentro del plazo que se le ha dado para ello y no recurre la multa. Por último, el contribuyente podrá obtener una reducción del 65% en la multa si firma un acta con acuerdo en pleno procedimiento de inspección.

Cómo recurrir una multa de Hacienda

¿No estás conforme con la multa procedente de la Agencia Tributaria? Existen dos maneras para recurrirla, si bien es necesario subrayar que es obligatorio pagarla antes de seguir cualquiera de las dos vías. La primera de ellas es un recurso de reposición con los documentos y las alegaciones que demuestren que la sanción de Hacienda no es procedente. Este escrito se puede presentar directamente en las oficinas del organismo, por correo, por vía telemática o en los registros habilitados. Una vez se evalúa, el contribuyente deberá esperar a que en la resolución se suspenda la multa o desestime su petición.

La segunda vía es llegar a los tribunales, en este caso llevar la reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo. El interesado deberá interponer un recurso de reposición en un plazo correspondiente a un mes.