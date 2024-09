En España se cancelan un 11,5% más de hipotecas de las que se firman: ¿cómo avanzará el mercado hipotecario?

Archivo - Llaves, recurso, hipotecas. / Europa Press - Archivo

Durante el primer semestre de 2024, entre los meses de enero y junio, se han cancelado más préstamos hipotecarios de los que se han contratado. Tanto es así que, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, pese a que la cancelación de hipotecas ha caído estos primeros seis meses del año un 5,47% respecto al mismo periodo de 2023, en España se han registrado un total de 218.408 cancelaciones de hipotecas, un 11,5% más que las 193.238 contrataciones realizadas.

Esta, a priori, no es una buena noticia para el mercado hipotecario porque, según dice el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, “si las cuotas mensuales de los hipotecados se reducen, las familias tienen menos dificultades para pagarlas y, por tanto, menos prisa para cancelar el préstamo hipotecario”. Y ahora mismo no estamos en ese momento. Es más, ahora estamos viendo lo contrario, que “cuando los tipos de interés están altos, los hipotecados aprovechan para cancelar cuanto antes sus deudas para que no aumenten más de la cuenta”, añade.

Y es que, pese a que el euríbor ha bajado casi un punto en un año, el índice de referencia sigue todavía registrando datos medios muy elevados, en torno al 3%, por lo que los hipotecados no se pueden relajar y “también tienen la opción de cambiar sus hipotecas, sobre todo si son variables, por otras, fijas o mixtas, con mejores condiciones”.

¿Cuántas cancelaciones son por cambio de hipoteca?

Precisamente ese cambio de hipoteca implica, en muchos casos, la cancelación previa del préstamo inicial y la apertura, posteriormente, de uno nuevo. Este trámite, dice Colombelli, “el INE lo registra como cancelación, sin especificar si es una cancelación definitiva o no de la hipoteca. Por tanto, entre esas más de 200.000 cancelaciones, no sabemos cuántas son cancelaciones por finalización del préstamo y cuántas cancelaciones de hipotecas para apertura de un nuevo préstamo con la intención de cambiar sus condiciones y pagar menos por ella”.

“En iAhorro hemos visto que, durante el primer semestre del año, del total de peticiones de solicitud de hipoteca que nos llegaron, un 20% era para mejorar las condiciones de su préstamo, ya fuera a través de la subrogación o de la cancelación y apertura de nuevo préstamo” y asegura que “gran parte de esas peticiones de cambio se hacen a través de la cancelación del préstamo inicial y apertura de uno nuevo porque es el método que los bancos suelen ver más viable. Esto lo que hace es aumentar, el líneas generales, el número de cancelaciones de préstamos hipotecarios, pero ese dato no es del todo real porque después, seguidamente, se abre uno nuevo”.

Solo en el País Vasco y Navarra se firman más hipotecas de las que se cancelan

Si segmentamos por regiones, vemos que donde más hipotecas se han firmado durante el primer semestre de 2024 es en Andalucía, con 36.739 contrataciones. Le siguen Cataluña (34.114) y la Comunidad de Madrid (33.337 firmas). Por el contrario, donde menos préstamos hipotecarios se han registrado entre enero y junio de este año ha sido en Melilla y Ceuta, con 212 y 224 respectivamente, aunque si nos centramos exclusivamente en comunidades autónomas, a la cola del ranking está La Rioja, con 1.077 hipotecas firmadas, seguida de Cantabria (2.121) y Navarra (2.823), las únicas que no superan las 3.000 contrataciones en seis meses.

Por el contrario, respecto a las cancelaciones, vemos que vuelve a ser Andalucía la región en la que se han ejecutado durante los primeros seis meses de 2024 más cancelaciones de hipotecas de toda España, con 42.696, un 13,95% que las contrataciones realizadas en el mismo periodo. En este caso, es la Comunidad de Madrid la que se encuentra en segunda posición, con 35.776 cancelaciones (un 6,82% más que las firmas), y le sigue Cataluña con 34.121 cancelaciones, un dato muy similar al de las firmas (+0,02%). A la cola se encuentran, igual que en el caso de las firmas de hipotecas, Ceuta (245) y Melilla (249); seguidas de La Rioja (1.646 cancelaciones), Navarra (2.613) y Cantabria (2.988).

No obstante, si comparamos las cifras de hipotecas firmadas respecto a las hipoteca canceladas durante el primer semestre de este año vemos que, en todas las regiones, excepto en Navarra y el País Vasco, se han cancelado más préstamos hipotecarios de los que se han firmado. Esta situación, explica el director de Hipotecas de iAhorro, “es bastante sorprendente” porque “de entrada, no habría ningún factor fiscal que influyera en que en estas zonas se produzcan menos cancelaciones que en el resto de España”.

¿Cómo avanzará el mercado hipotecario?

Como vemos, por ahora, “lo único cierto es que la contratación de nuevas hipotecas no compensa las cancelaciones realizadas cada mes, por lo que la cifra total de hogares hipotecados en España es cada vez menor”, lamenta Simone Colombelli, que también añade que “con la bajada del euríbor y, si todo va bien, de los tipos de interés en unos días, durante los próximos meses esperamos que cada vez más personas se animen a pedir una hipoteca y los datos puedan equilibrarse”.

Sin embargo, para que veamos un cambio en este sentido, eso sí, “habrá que esperar todavía un tiempo. Para que se estabilice el mercado hipotecario necesitamos que muchos factores se alineen y no podemos tener prisa”.