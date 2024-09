Estos son los contribuyentes que van a recibir en septiembre las cartas del miedo de Hacienda

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria. / Carlos Luján - Europa Press

3 Se lee en minutos P. G.



La Agencia Tributaria ha iniciado el envío de las llamadas 'cartas del miedo', es decir, notificaciones informativas a ciertos contribuyentes, advirtiéndoles sobre discrepancias entre los datos que ellos proporcionaron en su declaración de la renta y los que tiene registrados en el organismo público.

Estas notificaciones tienen un carácter informativo y su objetivo principal es alertar a los contribuyentes sobre posibles errores o inconsistencias en su declaración. La Agencia Tributaria utiliza estos avisos como una forma preventiva de fomentar la corrección voluntaria de los datos declarados, evitando así futuros procedimientos sancionadores.

Al recibir una de estas notificaciones, los contribuyentes deben revisar detenidamente la información proporcionada en su declaración de la renta y compararla con los datos que maneja la Agencia Tributaria. Si se detectan errores, es recomendable corregirlos lo antes posible para evitar posibles sanciones o recargos. La corrección puede realizarse mediante una declaración complementaria o una rectificación de autoliquidación.

Sanciones entre el 50% y el 150% de la deuda

Las llamadas 'cartas del miedo' también las usa Hacienda para persuadir a aquellos contribuyentes que, estando obligados a presentar la declaración de la Renta, no lo han hecho. Estas cartas advierten sobre posibles sanciones que pueden oscilar entre el 50% y el 150% del total de la deuda tributaria. Las multas pueden aumentar si el contribuyente tiene un historial de impagos reiterados o si la situación económica del Estado es desfavorable debido a la deuda acumulada.

Incluso los contribuyentes cuyo resultado de la declaración sea a devolver o a 0 euros, deben presentarla para evitar sanciones. Si no lo hacen, podrían enfrentarse a multas de hasta 100 euros. En caso de recibir una carta de la Agencia Tributaria, esta sanción podría aumentar a 200 euros.

Los retrasos tienen consecuencias

Presentar la declaración fuera de plazo puede resultar en sanciones significativas, por lo que es recomendable hacerlo dentro del plazo establecido. A pesar de esto, algunos contribuyentes no logran cumplir con las fechas límite, pero presentar la declaración lo antes posible, incluso fuera de plazo, es crucial para evitar multas mayores. El retraso en la presentación genera un interés del 1% adicional por cada mes de demora, por lo que es preferible presentarla más tarde que nunca, evitando así las temidas 'cartas del miedo'.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración?

Según la normativa del IRPF, los contribuyentes con ingresos brutos provenientes del trabajo inferiores a 22.000 euros anuales no están obligados a presentar la declaración de la renta, siempre que procedan de un único pagador. Sin embargo, si los ingresos provienen de más de un pagador, el umbral para la obligatoriedad se reduce a 14.000 euros. Aunque no siempre es obligatorio, los expertos recomiendan presentar la declaración cuando sea posible, excepto en casos donde resulte a pagar y el contribuyente no esté obligado a hacerlo.

Cómo evitar la notificación

Noticias relacionadas

La forma más efectiva de evitar recibir las 'cartas del miedo' es asegurarse de presentar la declaración de la Renta dentro del plazo establecido. Aunque el plazo se puede apurar hasta el último momento, es mejor evitar hacerlo para prevenir inconvenientes inesperados que puedan surgir en los días finales. Para aquellos que se olvidan de presentar la declaración, es fundamental enviarla lo antes posible, incluso si es fuera de plazo, para evitar sanciones más severas y reducir la deuda tributaria acumulada.

En resumen, las 'cartas del miedo' son una herramienta de la Agencia Tributaria para fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y recordar a los contribuyentes la importancia de presentar la declaración de la Renta a tiempo. Evitar estas notificaciones pasa por mantenerse al día con los plazos y requisitos establecidos por la ley, asegurando así que se minimicen los riesgos de sanciones y multas.