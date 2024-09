Nuevo servicio electrónico de Muface: así beneficia a los funcionarios

Nuevo servicio electrónico: aportación de documentos de mutualistas. / Nacho Roca

2 Se lee en minutos P. G.



La mutualidad de los funcionarios Muface ha lanzado un nuevo servicio que permite a los mutualistas aportar documentos acreditativos de datos o situaciones personales y profesionales a través de su sede electrónica. Estos documentos, que incluyen certificados y otros formatos oficiales, son necesarios para acreditar cambios en hechos vitales como el estado civil, la filiación, entre otros, con el fin de actualizar la información en las bases de datos de Muface para cada mutualista y sus beneficiarios. El servicio ya está disponible en la sede electrónica, y los documentos comenzaron a poder procesarse desde el pasado 24 de julio.

Muchos procedimientos para acreditar datos o situaciones específicas ya contaban con un servicio electrónico concreto en la sede y la App de Muface, como el alta, baja o reactivación de beneficiarios, la actualización de datos o la aportación del DNI de un beneficiario. Sin embargo, hasta ahora no existía un canal específico para presentar documentos que acrediten, por ejemplo, un cambio de domicilio que implique un cambio de provincia, una modificación en la situación administrativa, o un cambio de destino. Este nuevo servicio viene a cubrir esa necesidad, ofreciendo una vía específica y simplificada tanto para los mutualistas como para las oficinas de Muface.

Funcionamiento del nuevo servicio

Para utilizar este servicio, los mutualistas titulares deben acceder a la sede electrónica de Muface y seleccionar el apartado "Otros". Luego, deberán ingresar en el servicio “Aportación de documentos de mutualistas y beneficiarios” utilizando Cl@ve, certificado digital o DNIe. Una vez dentro, deben especificar en el campo de Observaciones la finalidad de la aportación y para qué procedimiento se presenta, y posteriormente elegir el tipo de documento desde un desplegable.

Tipos de documentos que pueden aportarse

Certificado de defunción Certificado de empadronamiento Certificado de situación administrativa Documento acreditativo de situación administrativa Documento acreditativo de familia o pareja de hecho Documento acreditativo de fe de vida o estado civil Documento acreditativo del Régimen de Previsión UE Documento acreditativo de tutela o acogimiento Documento de identidad Documento relacionado con asistencia sanitaria Impreso de domiciliación Impreso de solicitud Información de renta Otros Poder notarial o sentencia judicial de incapacitación Reconocimiento de pensión de clases pasivas Sentencia de separación o divorcio y convenio Sentencia o resolución de ejecución de sentencia

Cómo comprobar el estado del trámite

Después de unos días, los mutualistas pueden verificar el estado de su trámite de aportación en la sección “estado de sus solicitudes” en la sede electrónica. A través de este servicio, podrán confirmar si su Servicio Provincial ha recibido la documentación y si se está procesando. Si los documentos aportados son suficientes y los datos deben ser incorporados a los registros de la Mutualidad, el resultado de la gestión se podrá ver en “Sus datos en MUFACE” en unos días. Si no aparece que la aportación se haya efectuado correctamente, se recomienda contactar con el Servicio Provincial correspondiente mediante el Formulario de Atención a Mutualistas.

Trámites excluidos

Es importante tener en cuenta que este procedimiento es exclusivo para la aportación de documentos relacionados con trámites de colectivo ya especificados y no se aplica para enviar documentos relacionados con la subsanación de procedimientos de prestaciones sanitarias u otros tipos de solicitudes no vinculadas a expedientes de los mutualistas. Por lo tanto, cualquier documentación aportada que no cumpla con estos requisitos no será procesada.