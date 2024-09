Alquiler de piso en Madrid: estas son todas las ayudas que puedes recibir

Las ayudas ofrecidas por la Comunidad de Madrid para el alquiler de pisos / Delegaciones

El coste del alquiler en España sigue aumentando, afectando a miles de personas, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. En el último año, el precio medio del alquiler ha subido un 10,4%, alcanzando los 13,1 euros por metro cuadrado a nivel nacional. Esta situación es aún más crítica en Madrid, donde el alquiler ha experimentado un incremento del 16% en los últimos 12 meses, llegando a 18,1 euros por metro cuadrado en la comunidad y 19,8 euros en la capital. Madrid se ha consolidado como la segunda ciudad más cara para alquilar en el país, solo por detrás de Barcelona, donde el precio del metro cuadrado asciende a 21,6 euros. Este aumento está complicando el acceso a la vivienda para muchos, especialmente para los jóvenes y las personas con menores ingresos. Para abordar esta situación, la Comunidad de Madrid ha implementado diversas ayudas y programas destinados a facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables.

Plan estatal de vivienda

Entre estas iniciativas se encuentra una ayuda al alquiler que cubre hasta el 50% del coste mensual de la vivienda o habitación. En caso de que el beneficiario reciba el Bono Alquiler Joven, que ofrece 250 euros mensuales, la ayuda adicional puede cubrir hasta el 40% de la diferencia entre el alquiler total y dicha bonificación, sin que el total de ayudas supere el 75% del coste del alquiler.

Estas ayudas están dirigidas a jóvenes de hasta 35 años con contratos de alquiler vigentes o en condiciones de firmarlos. En 29 municipios de la Comunidad, el alquiler puede ser de hasta 900 euros mensuales. Además, los solicitantes deben contar con ingresos regulares que no superen tres veces el IPREM y cumplir con otros requisitos como no ser propietarios de una vivienda y no tener relación cercana con el arrendador.

Bono Alquiler Joven

El Bono Alquiler Joven es una iniciativa del gobierno central en colaboración con las comunidades autónomas para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a los jóvenes. Esta ayuda consiste en un subsidio mensual de 250 euros durante dos años, sumando un total de 6.000 euros. La ayuda es compatible con otras subvenciones de alquiler que pueden cubrir hasta el 40% del precio mensual de la renta. Los solicitantes deben tener entre 18 y 35 años, residir legalmente en España o ser ciudadanos españoles, y no tener ninguna vivienda en propiedad. Además, deben contar con un contrato de arrendamiento o estar en condiciones de firmarlo, con una renta mensual de hasta 600 euros. También es necesario tener una fuente de ingresos estable que no supere tres veces el IPREM, y no haber perdido ayudas anteriores por incumplimiento de los requisitos legales.

Plan Alquila

Es un programa de gestión profesional del alquiler que ofrece múltiples servicios a propietarios e inquilinos, proporcionando asesoramiento en la fijación de precios de renta, la mejora de inmuebles, la búsqueda y la selección de inquilinos, la redacción de contratos, y la mediación en posibles conflictos. Además, incluye un seguro de impago y asistencia jurídica gratuita durante dos años para los inquilinos jóvenes.

Entre los servicios para los inquilinos se encuentran la información detallada sobre zonas y precios, apoyo en la búsqueda de vivienda, un inventario del estado del inmueble, un estudio de solvencia para asegurar el pago del alquiler, redacción de contratos que protegen los derechos de ambas partes, y asesoría jurídica y fiscal.

Más de 75.000 inmuebles han sido gestionados bajo este programa desde 2008, beneficiando a 463.000 arrendatarios, 55% de ellos jóvenes.

Plan de Alquiler con opción a compra

Este programa ofrece la posibilidad de alquilar a un precio asequible durante 10 años a los menores de 35 años, con la opción de comprarla al final de ese periodo, descontando el precio total de rentas abonadas. En caso de compra, los inquilinos no podrán vender la vivienda a precio de mercado hasta que hayan transcurrido al menos 20 años.

Para participar en este plan, es necesario registrarse en la Lista Única de solicitantes y cumplir con ciertos requisitos, como ser mayor de edad o menor emancipado, tener nacionalidad española o residencia legal en España, y no exceder los ingresos familiares de 5,5 veces el IPREM para viviendas de precio básico, o 7,5 veces el IPREM para viviendas de precio limitado.

Plan Solución Joven

Noticias relacionadas

Fue lanzado a finales de 2022 por la Comunidad de Madrid, siendo su objetivo proporcionar 1.200 nuevas viviendas prefabricadas para jóvenes madrileños. Las viviendas son de 70 metros cuadrados y de uno o dos dormitorios, estando disponibles para alquilar por menos de 600 € al mes. Las unidades se ubicarán en municipios como Madrid, Alcorcón, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada.

Plan Vive

Este tiene como meta ofrecer alrededor de 8.500 viviendas en alquiler a precios asequibles. Actualmente, 6.500 de estas viviendas están en construcción, con 4.000 previstas para entrega en este año, y 2.391 ya disponibles para comercialización. Para optar a estas viviendas, los solicitantes deben usarlas como residencia habitual, no poseer ninguna otra propiedad en España y ser mayores de edad con nacionalidad española. Se dará prioridad a quienes estén empadronados o trabajen en el municipio donde se encuentren las viviendas desde hace al menos tres años. Además, el gasto en alquiler no debe exceder el 35% de los ingresos netos anuales del grupo familiar.