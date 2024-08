¿Qué significan las vacaciones retribuidas y no disfrutadas en tu vida laboral? Esto es lo que tienes que saber

Las vacaciones retribuidas y no disfrutadas en el informe de vida laboral / Europa Press

3 Se lee en minutos S.A.



El informe de vida laboral es un documento oficial emitido de manera gratuita por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en España. Este informe registra, de forma cronológica, todas las situaciones de alta y baja de un trabajador en los distintos regímenes de la Seguridad Social, así como los días cotizados, las fechas de variación de datos y otra información relevante para el historial laboral de la persona. Este documento también detalla el total de días computables para prestaciones y pensiones del sistema de la Seguridad Social, lo que lo convierte en una herramienta clave para verificar los días cotizados. Es fundamental tener en cuenta que este informe no incluye información de regímenes especiales como el de funcionarios civiles, Fuerzas Amardas o personal de la Administración de Justicia, ni de periodos trabajados en el extranjero.

¿Qué son las vacaciones retribuidas y no disfrutadas?

Cuando se observa el término de "vacaciones retribuidas y no disfrutas" en el informe de vida laboral, se refiere a los días de vacaciones a los que el trabajador tenía derecho, pero que no pudo disfrutar, y que, en lugar de eso, fueron compensados económicamente. Estos días se incluyen en el informe porque cotiza a la Seguridad Social y son considerados para el cálculo de determinadas prestaciones y pensiones.

Las vacaciones no disfrutas pueden ocurrir por varias razones, como la finalización de un contrato antes de que el trabajador pueda tomarlas. En estos casos, dichos días se consideran como una situación asimilada al alta. Esto significa que, a efectos del cálculo de prestaciones como la jubilación o el desempleo, se computan como si el trabajador estuviera en activo durante ese periodo.

¿Por qué se consideran las vacaciones retribuidas y no disfrutadas como días cotizados?

Noticias relacionadas

En situaciones donde el contrato laboral finaliza antes de que el trabajador pueda disfrutar de sus vacaciones, la ley considera que estos días de vacaciones retribuidas y no disfrutadas son asimilados a un alta en la Seguridad Social. Por tanto, estos días se computan en el periodo de alta para acceder a prestaciones de jubilación y desempleo. Esto se debe a que los días de vacaciones no disfrutadas, aunque remunerados, continúan generando derechos como si estuvieran en situación de alta, permitiendo que el trabajador no pierda cotizaciones que pueden ser vitales para el acceso a ciertas prestaciones. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, emitida el 28 de febrero de 2024, ratificó que los días de vacaciones retribuidos y no disfrutados deben ser reconocidos como tiempo de servicios prestados por los servicios de salud, lo que tiene un impacto significativo para trabajadores temporales en el ámbito sanitario.

Sentencia del Tribunal Supremo sobre el reconocimiento de estas vacaciones

El Tribunal Supremo, en su reciente fallo, ha establecido que los días de "vacaciones liquidadas no disfrutadas" deben ser reconocidos como tiempo de trabajo para efectos de cómputo de antigüedad y prestaciones. Esta decisión surge tras la demanda de un trabajador del Servicio Gallego de Salud (Sergas), quien argumentó que sus vacaciones no disfrutadas debían contar como tiempo de servicios prestados. El fallo sostiene que no contabilizar estos días como tiempo de trabajo constituye una discriminación hacia el personal temporal en comparación con el personal fijo. La sentencia clarifica que el tiempo de vacaciones compensadas económicamente es una condición inherente a la relación laboral del trabajador y, por tanto, debe ser considerado al mismo nivel que otros periodos de trabajo efectivo.