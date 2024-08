Estas son las 5 estrategias clave para mejorar la formación de empleados y aumentar la competitividad empresarial

Cómo mantener a los empleados en los cursos de formación

La formación de empleados se ha convertido en un pilar fundamental para las empresas que buscan mantenerse competitivas en un mercado laboral en constante evolución. Con el aumento de la demanda de nuevas habilidades, las compañías están invirtiendo en la capacitación de sus plantillas. Sin embargo, el desafío radica en que muchos empleados no logran completar los cursos debido a las cargas de trabajo, falta de organización y dificultades para equilibrar la vida personal y profesional. Para superar estos obstáculos, es crucial que las empresas diseñen estrategias efectivas y proporcionen el apoyo necesario para garantizar la finalización de las formaciones.

La importancia de la formación continua en el mercado laboral

Según el Foro Económico Mundial, para 2027 se estima que el 60% de los trabajadores necesitará algún tipo de formación para mantenerse competitivo. No obstante, el “Informe de Tendencias en Beneficios para Empleados y Empleadas” de Cobee destaca que en España, el 33% de los empleados desea formarse, pero no dispone de tiempo suficiente. Además, la sobrecarga laboral, la falta de una buena organización y la dificultad para conciliar la vida personal y profesional son factores que contribuyen al abandono de los cursos. Esta situación no solo afecta a los trabajadores, que pierden la oportunidad de adquirir nuevas habilidades, sino también a las empresas, que dependen de un equipo altamente capacitado para mantenerse relevantes en el mercado. La falta de formación continua puede impactar negativamente en la productividad, la calidad del trabajo y la capacidad de adaptarse a los cambios del sector.

Estrategias para fomentar la finalización de las formaciones

Ante estos desafíos, expertos de The Valley, proponen cinco estrategias clave para ayudar a las empresas a mejorar el compromiso de sus empleados y reducir las tasas de abandono en las capacitaciones:

Fomentar el microlearning. El acceso a contenidos en cualquier momento y desde cualquier lugar, especialmente a través de plataformas online y asíncronas, facilita que los trabajadores mantengan el ritmo. Personalización del aprendizaje. Adaptar los programas de formación a las necesidades específicas de cada empleado maximiza su efectividad y relevancia. Flexibilidad en tiempo y recursos. Asignar horas de la jornada laboral para la formación, ofrecer días de estudio o permitir que parte del horario se destine a la capacitación puede ayudar a los empleados a gestionar mejor sus responsabilidades. Además, disponer de los recursos adecuados, crea un entorno más favorable para el aprendizaje. Seguimiento y soporte continuo. Contar con tutores, mentores o recursos adicionales puede ser clave para garantizar que los empleados se sientan acompañados durante todo el proceso formativo. Crear una comunidad de apoyo. La creación de foros de discusión, grupos de estudio o comunidades de práctica fortalece el sentimiento de pertenencia y motiva a los empleados a perseverar en sus estudios.

Beneficios de completar las formaciones

La formación no solo mejora las habilidades y competencias de los empleados, sino que también refuerza su autoestima, confianza y satisfacción laboral. Un equipo bien capacitado es más productivo, innovador y adaptable, lo que se traduce en una mayor competitividad para la empresa. Además, para los empleados, completar su formación profesional abre puertas a nuevas oportunidades, mejora la estabilidad laboral y facilita la transición hacia roles de mayor responsabilidad. Cristina Morán, Directora B2B de The Valley, destaca: “Las empresas deben ofrecer formatos de formación que se adapten a la vida profesional y personal de los empleados, como la formación online o programas modulares con horarios flexibles. Esto no solo incrementa las posibilidades de completar la formación, sino que también permite contar con un equipo más cualificado y preparado para enfrentar los desafíos del mercado”.