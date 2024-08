¿Qué hay detrás de los helados 0% azúcares? Lo que creías que era sano pero no lo es

Lo que hay detrás de los ingredientes de los helados 0% azúcares / AARP

Los helados son la opción más asequible, tanto para niños como para adultos, para combatir las altas temperaturas. Estos días atrás, el consumo de helados se ha disparado debido al calor extremo, y se ha convertido en un pequeño placer cotidiano al que recurrir como postre o como tentempié cuando queremos salvarnos del calor del verano. Pero como no queremos que el consumo continuado de helados nos perjudique a la salud, debido a su alto contenido en azúcares, solemos optar por la opción más llamativa y que pensamos que es más sana: los helados 0% azúcares. Aunque pensemos que esta va a ser la mejor opción y que podemos hacer un consumo más saludable, no es así, ya que, al no llevar azúcar, llevan otros ingredientes que hacen que aumente el contenido calórico y que dejen de ser tan buenos como pensábamos.

¿Son realmente saludables los helados sin azúcares?

Es común pensar que al optar por etiquetas como "0% de azúcares", estamos eligiendo la opción más saludable. Muchos consumidores creen que estas versiones ayudarán a reducir el consumo de calorías o incluso a adelgazar, pero los expertos advierten que estas percepciones no siempre corresponden con la realidad. Según los nutricionistas de FITstore, estas etiquetas son a menudo estrategias de marketing diseñadas para posicionar productos más caros como opciones superiores, sin que necesariamente lo sean en términos nutricionales.

Luis Cañada, fundador de FITstore, señala que no hay que fijarse en la parte frontal de los productos, sino en la parte donde viene detallada la información nutricional. Añade que "sustituir el azúcar por polialcoholes en productos de consumo ocasional no suele ser la mejor opción. Las versiones 0% pueden inducir a un mayor consumo, bajo la falsa idea de ser más saludables, pero eso no significa que sean mejores para la salud”.

¿Qué sustituye al azúcar?

Noticias relacionadas

Que un helado no contenga azúcares añadidos no significa que sea más saludable. Las marcas suelen utilizar edulcorantes artificiales para mejorar el sabor de los productos sin azúcar, pero estos ingredientes no siempre son una mejor opción. De hecho, muchos edulcorantes de baja calidad pueden ser menos recomendables que el azúcar debido a sus posibles efectos adversos. Entre los problemas más comunes asociados al consumo de edulcorantes se encuentran los malestares gastrointestinales, incluyendo efectos laxantes, náuseas y trastornos digestivos. Cañada advierte: “Es un error tratar a todos los edulcorantes por igual, ya que cada uno tiene propiedades diferentes y sus efectos sobre el organismo pueden variar significativamente. No todos los edulcorantes ofrecen una alternativa saludable al azúcar, y algunos pueden causar más problemas de los que resuelven”.

Recomendaciones de los expertos sobre el consumo de helado

Aunque los helados pueden formar parte de una dieta equilibrada si se consumen de manera ocasional, es fundamental tener en cuenta la composición de estos productos y no dejarse llevar solo por las etiquetas. No todos los alimentos con la leyenda "sin azúcares añadidos o "0% de azúcares" garantizan un aporte nutricional adecuado, y consumirlos en exceso podría llevar a un mayor riesgo de problemas digestivos sin aportar beneficios significativos para la salud. Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente las etiquetas y moderar el consumo de estos productos, priorizando opciones más naturales y limitando los productos ultraprocesados. Al final, lo más importante es mantener un balance en la alimentación, disfrutando de los pequeños placeres del verano sin caer en falsas promesas de salud. “Es un error generalizar y tratar a todos los edulcorantes por igual, pues no todos comparten las mismas propiedades en su composición. Cada edulcorante posee características únicas que influyen de manera diferente en nuestro organismo, lo que significa que sus efectos y riesgos pueden variar considerablemente” añade el fundador de FITstore.