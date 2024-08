Sigue estos siete consejos para protegerte de las estafas en la 'vuelta al cole'

Cómo protegerse de las estafas en la vuelta al cole / Europa Press

La llegada del final del verano y el regreso a la rutina escolar trae consigo un aumento de las estafas. Durante este periodo, muchas familias están ocupadas en la compra del material escolar, la inscripción en actividades extraescolares y la preparación de un nuevo curso, lo que hace que sea más fácil para los estafadores aprovecharse de esta situación. Los ciberdelincuentes están siempre al acecho, buscando oportunidades para engañar a las personas distraídas con promesas de ofertas, descuentos y servicios. Para ayudarte a protegerte durante esta temporada, Mastercard ha compartido una serie de consejos clave que pueden ayudarte a mantener tu información segura y evitar ser víctima de fraudes.

Cuidado con el phising

Durante la vuelta al cole, los estafadores intensifican sus esfuerzos de phishing, aprovechándose del frenesí de las compras y las inscripciones online. El phishing se presenta comúnmente a través de correos electrónicos, mensajes de texto o incluso llamadas telefónicas que parecen provenir de fuentes legítimas, pero que en realidad son intentos de robar información personal y financiera. Ten especial cuidado con correos electrónicos de tiendas online desconocidas, descuentos excesivamente generosos o mensajes que prometen ofertas exclusivas.

Evita las suplantaciones de identidad

Los delincuentes se hacen pasar por personal de confianza, como el equipo administrativo de la escuela o un proveedor de servicios. Estos estafadores pueden contactarte afirmando que tienes pagos atrasados o que necesitas realizar alguna acción urgente. Si recibes una solicitud inesperada de dinero, cuelga la llamada o ignora el mensaje y contacta directamente con la institución utilizando un número o correo electrónico verificado, no los proporcionados en el mensaje sospechoso.

Precaución al buscar tutores online

Con el inicio del curso, es común que los padres busquen tutores online para ayudar a sus hijos con las tareas escolares. Sin embargo, algunos pueden hacerse pasar por tutores expertos y, después de recibir el pago inicial, exigir más dinero sin ofrecer los servicios prometidos. Para evitar ser víctima de estos engaños, utiliza plataformas de renombre y verifica siempre las referencias y reseñas del tutor antes de proceder con cualquier pago. No realices pagos por adelantado sin haber comprobado la legitimidad del servicio.

Protege tu información en Internet

En un mundo cada vez más digitalizado, es importante ser consciente de la información que compartimos online. Publicar fotos y datos de tus hijos en redes sociales puede parecer inofensivo, pero podría revelar detalles sensibles, como el nombre de la escuela, horarios y ubicaciones, que podrían ser utilizados por los estafadores para acceder a tus cuentas. Evita compartir detalles específicos y revisa la configuración de privacidad de tus perfiles para limitar quién puede ver tus publicaciones.

Refuerza la seguridad de tu red y dispositivos

La seguridad en línea no solo se limita a los correos electrónicos y redes sociales, sino también a cómo proteges tu red y dispositivos. Configura una red Wi-Fi segura en casa y evita conectar dispositivos escolares a tu red principal. Establece una red para invitados para cualquier dispositivo que no sea de confianza. Además, instala software antivirus actualizado en todos los dispositivos utilizados por la familia y activa la autenticación de doble factor (2FA) para añadir una capa extra de seguridad. Enséñales a tus hijos sobre la importancia de no descargar aplicaciones de fuentes desconocidas y la necesidad de mantener sus contraseñas seguras y privadas.

Vigila tus finanzas y activa alertas

Mantente alerta sobre la actividad de tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito revisando tus extractos con regularidad. Si detectas alguna transacción no autorizada, notifícalo inmediatamente a tu banco o entidad emisora. Configura alertas de transacciones para recibir notificaciones de compras sospechosas o movimientos inusuales en tu cuenta. Estas alertas pueden ayudarte a detectar y reaccionar rápidamente ante posibles fraudes. Además, considera utilizar aplicaciones de monedero digital que ofrecen pagos más seguros mediante la tokenización de datos, lo que reduce el riesgo de robo de información.