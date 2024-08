Hacienda pone a disposición de los mutualistas un formulario online para que puedan reclamar su dinero

Los mutualistas pueden reclamar su dinero a Hacienda a través de un formulario online

Miles de pensionistas podrán beneficiarse de una reducción de sus impuestos tras haber cotizado en las antiguas mutualidades. El Tribunal Supremo comenzó reconociendo este derecho para los retirados del sector bancario, pero ahora Hacienda está también reembolsando el IRPF cobrado en exceso a jubilados de otros sectores como la construcción, hostelería y comercio. Por ello, la Agencia Tributaria ha habilitado un formulario online para que los jubilados que realizaron aportaciones a mutualidades laborales durante su vida laboral puedan solicitar la devolución del IRPF.

¿Quiénes pueden reclamar y cuánto pueden recuperar?

La Agencia Tributaria ha identificado errores en la tributación del IRPF durante los años 1967 a 1978 para ciertos sectores afiliados a las antiguas mutualidades laborales, como la hostelería, el comercio, la construcción y la metalurgia. La devolución del IRPF puede alcanzar hasta 4.000 euros por contribuyente afectado, resultando de un error administrativo que impactó en las cotizaciones de aquellos años. Este fallo implicó que muchos trabajadores cotizaran a una tasa incorrecta, incrementando del 75% al 100%, lo que ahora lleva a Hacienda a devolver entre 3.000 y 4.000 euros a los perjudicados. La cifra exacta varía según el caso y el cálculo depende del ingreso total de la pensión y la proporción de la misma que corresponde a las aportaciones realizadas a las mutualidades. Sin embargo, no todos los mutualistas pueden pedir esta compensación. Los trabajadores que cotizaron en el régimen de las Clases Pasivas del Estado, los autónomos y aquellos que realizaron aportaciones a mutualidades de viudedad y de pensiones no contributivas no podrán beneficiarse de esta devolución.

Hacienda ha manifestado que está trabajando coordinadamente con la Seguridad Social y otros organismos para agilizar las solicitudes y minimizar los inconvenientes para los ciudadanos. Esta colaboración permite que la gestión se realice de manera más rápida y eficiente, evitando demoras innecesarias.

Procedimiento para solicitar la devolución del IRPF

Para gestionar la solicitud, los pensionistas deben acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde encontrarán un formulario habilitado específicamente para este trámite. La presentación se realiza de manera telemática, una opción que simplifica el proceso y evita desplazamientos innecesarios. Es posible acceder al formulario utilizando la cl@ve móvil, DNI electrónico o el número de referencia personal.

Una de las ventajas de este procedimiento es que, en la mayoría de los casos, no será necesario adjuntar documentación adicional, ya que la Agencia Tributaria cuenta con la información necesaria obtenida de la Seguridad Social y otros organismos. Sin embargo, si en algún caso concreto la información disponible no es suficiente, se podrá requerir documentación adicional para completar la solicitud.

Plazos y documentación necesaria

Noticias relacionadas

El formulario de solicitud estará disponible para reclamar las devoluciones correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2019 y 2023, ya que aún no han prescrito. Hacienda dispone de hasta seis meses para procesar estas devoluciones, lo que significa que los afectados pueden recibir sus reembolsos hasta finales de año. Si el proceso se prolonga hasta enero, Hacienda tendrá que pagar intereses de demora, aumentando el monto final a devolver. Para el año 2023, Hacienda integrará automáticamente los ajustes correspondientes en Renta Web, por lo que en muchos casos no será necesario realizar una solicitud manual. En caso de que la Agencia Tributaria no disponga de todos los datos necesarios, se podrá utilizar el mismo formulario habilitado para los años anteriores.

En la mayoría de las solicitudes no se requerirá presentar documentos, ya que la Seguridad Social y Hacienda cruzan datos para validar información y agilizar el proceso. Solo en casos específicos donde la información de los organismos no sea suficiente, se pedirá a los solicitantes que aporten la documentación necesaria.