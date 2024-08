El Gobierno rechaza la posibilidad de pagar más por las horas extras: es una decisión polémica

UGT denuncia que se paguen las horas extra como ordinarias en España / Europa Press

El Gobierno planta cara a la reclamación colectiva presentada por UGT en enero, en la que denunciaba que España incumple la Carta Social Europea al no obligar a pagar las horas extraordinarias con un porcentaje adicional respecto a la jornada ordinaria. En un documento de 17 páginas, el Ejecutivo defiende el actual modelo del Estatuto de los Trabajadores, que deja esta materia a los convenios colectivos, y solicita al Consejo de Europa que declare que España cumple con la Carta Social ratificada en 2021. El Gobierno sostiene que la normativa laboral española proporciona suficiente flexibilidad para que los convenios adapten las compensaciones a las necesidades de cada sector, y que cualquier cambio obligatorio podría tener un impacto negativo en la economía y en la generación de empleo. Además, destaca que la regulación vigente busca equilibrar los derechos laborales con la sostenibilidad de las empresas, sin comprometer la competitividad del mercado laboral.

Argumentos del Gobierno y respuesta a UGT

UGT, liderada por Pepe Álvarez, afirmaba que la normativa española no está alineada con el artículo 4.2 de la Carta Social Europea, que reconoce el derecho de los trabajadores a recibir la compensación adicional por las horas extraordinarias, salvo en circunstancias específicas. El sindicato proponía que estas horas se paguen al menos 25% más que las horas ordinarias. Sin embargo, la Abogacía del Estado defiende que este derecho no necesita estar recogido en una ley específica porque los convenios colectivos ya regulan estas compensaciones.

El Gobierno se apoya en datos estadísticos, señalando que el 60,68% de los convenios colectivos establecen una remuneración adicional para las horas extraordinarias, y un 20% adicional ofrecen descansos remunerados como compensación. A pesar de ello, asegura que es difícil cuantificar los casos en los que no se otorga este pago adicional debido a las constantes modificaciones en la negativa colectiva. Además, el Ejecutivo manifiesta "dudas razonables" sobre la efectividad de aumentar el coste de las horas extraordinarias, argumentando que podría desincentivar su uso.

Legislación española sobre horas extraordinarias

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores regula que las horas extraordinarias deben ser remuneradas al menos igual que las horas ordinarias, aunque también permite la compensación con descansos remunerados dentro de un plazo de cuatro meses. Esta flexibilidad, según el Gobierno, busca reducir el uso de horas extra y ayudar a disminuir la alta tasa de desempleo en España. El documento recuerda que, hasta 1994, las horas extra debían compensarse con un 75% adicional, una norma que se modificó para dar más flexibilidad y reducir costes para las empresas, lo que incrementó su uso y compensación mediante descansos.

Controversia sobre el registro de horas extras y la brecha de género

UGT también criticó el sistema de registro de horas de trabajo, especialmente las que superan la jornada ordinaria, señalando que la ley introducida en 2019 no ha conseguido un registro preciso. El Gobierno responde que esta cuestión no está siendo discutida en la mesa de negociación de sindicatos como UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, y asegura que las medidas implementadas han logrado reducir las horas extra no remuneradas, según la Encuesta de Población Activa.

Sobre la posible brecha de género en la compensación de horas extraordinarias, UGT señaló que en 2020 y 2021 solo se remuneraron el 43% y 45% de las horas extraordinarias trabajadas por mujeres, respectivamente. Sin embargo, en 2022, esta cifra aumentó al 51,3%, lo que el Gobierno interpreta como un avance positivo gracias a las políticas implementadas.

Próximos pasos en la disputa

UGT valorará la respuesta del Gobierno en las próximas semanas. Tras la respuesta del sindicato, el Gobierno podrá presentar una nueva alegación, y finalmente, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) tomará una decisión. Esta es la segunda ocasión en la que UGT lleva al Ejecutivo ante el Comité de Estrasburgo, después de haber logrado una resolución favorable en otro caso relacionado con la limitación de indemnizaciones por despido, que servirá de base para una reforma laboral impulsada por la ministra Yolanda Díaz en 2025.