Compraventa en Wallapop y Vinted: las multas que puede poner Hacienda si no lo declaras

Multas de Wallapop y Vinted por ventas no declaradas / Bcn

Cada vez es más frecuente que las personas compren y vendan artículos en tiendas online de segunda mano para darles otra oportunidad, siendo una tendencia en auge tanto en España como en toda Europa. Plataformas como Vinted y Wallapop han ganado una popularidad significativa, llegando a competir con gigantes del comercio electrónico como Aliexpress y Temu. Estas aplicaciones ofrecen una manera cómoda y accesible de deshacerse de ropa, accesorios y otros objetivos que ya no necesitamos, permitiendo a los usuarios ganar dinero extra mientras promueven un consumo más sostenible. Sin embargo, esta actividad, que puede parecer inofensiva, conlleva ciertas obligaciones fiscales que no todos sus usuarios conocen y pueden llegar a imponerse multas a aquellos que no las cumplen.

Obligaciones fiscales en la compraventa de segunda mano

La compraventa de segunda mano realizada a través de plataformas digitales no está exenta de control fiscal. Recientemente, Hacienda ha puesto su foco en este tipo de transacciones, y muchos usuarios han comenzado a recibir las primeras sanciones por no cumplir con la normativa vigente. Este endurecimiento en el control se refuerza con el Real Decreto aprobado en enero, que obliga a plataformas como Vinted o Wallapop a proporcionar información detallada a la Agencia Tributaria sobre las transacciones de sus usuarios.

El motivo detrás de esta vigilancia es que, aunque muchas personas consideran estas ventas como una actividad informal, cualquier ganancia obtenida por la venta de artículos debe ser declarada. Esto significa que, si vendes un objeto por más de lo que pagaste por él, estás obteniendo una ganancia patrimonial que debe ser incluida en tu declaración de la renta y, en determinados casos, pagar impuestos sobre ella. Es importante destacar que Hacienda puede rastrear estas transacciones, especialmente si se realizan de manera frecuente o cuando las cantidades son significativas, facilitando así la identificación de posibles infractores.

¿Cuándo hay que declarar las ventas en Wallapop y Vinted?

No todas las ventas en estas plataformas requieren ser declaradas. Hacienda establece que, si vendes un objeto de segunda mano por un precio inferior al que lo adquiriste, no estás generando una ganancia y, por lo tanto, no necesitas tributar por ello. Sin embargo, si la venta resulta en una ganancia, esta debe ser declarada. Además, si realizas ventas de manera habitual o si los ingresos son significativos, Hacienda podría considerar que estás llevando a cabo una actividad económica. En este caso, deberías darte de alta como autónomo y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, como el pago del IVA y la cotización a la Seguridad Social.

Por ejemplo, si compras un reloj por 100 euros y lo vendes en Wallapop por 120 euros, esos 20 euros de ganancia están sujetos a tributación. Además, si realizas múltiples ventas de forma regular, Hacienda podría interpretar que no es una actividad esporádica, sino un negocio, lo que implicaría mayores obligaciones fiscales.

Consecuencias de no declarar tus ingresos

El desconocimiento o la falta de declaración de estos ingresos puede resultar en sanciones económicas significativas. Las primeras multas que han llegado a usuarios de plataformas como Vinted y Wallapop son una clara indicación de que Hacienda está tomando muy en serio el control sobre la compraventa de segunda mano. Las sanciones pueden variar, desde multas económicas hasta recargos por no haber declarado a tiempo e incluso intereses de demora. Además, Hacienda tiene la facultad de revisar las transacciones realizadas en años anteriores, lo que significa que incluso las ventas pasadas pueden ser objeto de una inspección fiscal. Por lo tanto, es crucial que cualquier persona que utilice estas plataformas de manera regular revise sus obligaciones fiscales. Si es necesario, se recomienda consultar con un asesor fiscal para asegurarse de cumplir con la normativa y evitar posibles sanciones.