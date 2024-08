Un tiktoker español sorprende contando cuánto dinero ha ganado trabajando solo 8 meses en Islandia

Cantidad ahorrada por un tiktoker español trabajando ocho meses en Islandia / bernatxelmundo

Muchas veces se hace cuesta arriba la misión de ahorrar dinero. Vemos que solo tenemos gastos y más gastos, no logramos tener un equilibrio entre los ingresos y los gastos, y menos conseguimos un fondo de ahorro. Pero esta situación no ha sido así para un tiktoker español (@bernantxelmundo) que se fue a trabajar a Islandia, donde gracias a su compromiso con el trabajo y haciendo un gasto responsable, ha conseguido ahorrar una gran cantidad de dinero en un periodo de tiempo muy limitado. Una situación que nunca pensábamos que se podía conseguir.

Cuál era la situación inicial del español en Islandia

Como todos los españoles, Bernat se fue del país en busca de mejores oportunidades laborales y un mejor salario, siguiendo el mito de que en Islandia se gana mucho dinero. En un vídeo que ha conseguido 66.900 reproducciones, cuenta cómo ha conseguido ahorrar una cantidad tan impresionante.

Bernat inicia el vídeo afirmando que sí que es verdad que en Islandia se gana mucho dinero. Para poder ahorrar, ha trabajado en tres hoteles, con un horario que iba desde las 160 horas al mes, 7 horas diarias, hasta las 320 horas en el último mes. En los tres servicios realizados afirma que ha cobrado un "salario básico". Además, en dos de los tres hoteles en los que estuvo trabajando, el alojamiento estaba incluido, lo que hace que su factura de gastos se reduzca en gran cantidad.

El tiktoker y su pareja no tenían tampoco gastos muy excesivos, lo que ha hecho que su capacidad de ahorro sea mayor. Optaban por comer en casa y comprar en supermercados, por lo que la cantidad destinada al ocio era muy reducida. También evitaron pérdidas comprando un coche y pudiéndolo vender por el mismo precio. La suerte estaba de su lado.

Cantidad conseguida por el tiktoker español trabajando en Islandia

Tras hacer una breve explicación de sus ocho meses de estancia en un país que tiene un coste de vida elevado, en comparación con lo que está acostumbrado en España, Bernat afirmó que consiguió ahorrar la increíble cifra de 22.000 euros en tan solo ocho meses de trabajo. Esta cantidad ha sembrado la duda entre sus seguidores y muchos se cuestionan su veracidad. Tuvo preguntas sobre si la cantidad era en conjunto con su pareja, donde él dijo que "eso es lo que he ahorrado yo. Mi pareja más o menos lo mismo. Si no te lo crees, ya es tu problema". Por otro lado, hay quienes afirman su versión, ya que conocen a más personas que optaron por aprovechar oportunidades similares. Además, asegura que lo que más dinero te quita de la cuenta es el alojamiento, pero que en la mayoría de ofertas laborales lo incluyen "si no trabajas en Reikiavik, la mayoría de trabajos ofrecen alojamiento".

Salario medio en Islandia

Noticias relacionadas

En 2022, el salario mínimo interprofesional en Islandia era de 2.461,14 euros al mes para una jornada de 35 horas semanales. Islandia tiene una de las mejores jornadas laborales de Europa, ya que se sitúa en 35 horas a la semana. Por ello, el salario por hora trabajada es de 2.426 ISK (Corona Islandesa). Comparando este salario con el de España (1.323 €), se puede apreciar que el SMI de Islandia es un 88,5% superior.

El salario medio en Islandia en 2023 es de 74.207 € al año, por lo que el sueldo es de 6.184 euros al mes, recibiendo 12 pagas al año. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Islandia es el segundo país con el salario más elevado, detrás de Luxemburgo (85.526 dólares al año), y superando a Suiza, el tercer país en el podio, con un salario anual de 79.203 dólares.