Decathlon gana un 24% más en 2023 y eleva sus ventas hasta los 2.127 millones

Archivo - Tienda de Decathlon de San Sebastián de los Reyes / DECATHLON - Archivo

3 Se lee en minutos EP



Decathlon, la marca deportiva mundial multiespecialista, ha registrado un beneficio neto de 123 millones de euros en 2023 en España, lo que supone un crecimiento del 24%, según informa la compañía en un comunicado.

En concreto, la multinacional ha cerrado su ejercicio fiscal con una facturación de 2.127 millones de euros (con IVA) en España, lo que supone un ligero aumento del 1% respecto a 2022, aportando el 12% de la facturación global de la compañía.

De esta forma, las ventas 'online' alcanzaron el 13,43% de las totales tras registrar un alza del 10,6%, mientras que las ventas circulares representaron un 2,17% de las totales, lo que supone un aumento del 25% respecto a 2022.

Así, Decathlon finalizó 2024 con un total de 174 tiendas y siete centros logísticos, la relocalización de la tienda City Málaga y una ampliación en su centro City Orense.

Respecto al empleo, la compañía dedicada al deporte contó durante el pasado ejercicio con una plantilla de más de 11.000 trabajadores entre los que se compartieron 7,8 millones de euros del resultado.

En marzo de 2023 firmó su II Plan de Igualdad de la compañía, con el que quiere seguir optimizando el clima laboral y las capacidades y potencialidades de toda su plantilla durante cuatro años más, así como la calidad de vida y el bienestar de sus colaboradores.

Por otro lado, Decathlon ha abonado a las arcas del Estado más de 124 millones de euros en 2023 en concepto de Impuestos de Sociedades y Seguridad Social.

El consejero delegado de Decathlon España, Borja Sánchez, se ha congratulado por los resultados registrados en 2023. "Nos hemos enfrentado a importantes retos que nos han llevado a operar en un mercado muy volátil. Sin embargo, esto ha supuesto un impulso para transformarnos y sentar las bases para el futuro, por lo que estamos satisfechos con el resultado que hemos logrado, siempre gracias a la dedicación y el compromiso de todos nuestros equipos", ha señalado.

De esta forma, Decathlon ha continuado en 2023 trabajando en su hoja de ruta para avanzar en los objetivos fijados en materia de sostenibilidad, ya que ha conseguido que el 39% de los productos vendidos se hayan diseñado bajo un enfoque de ecodiseño, respecto al 25% de 2022.

En esta línea, las ventas circulares, que suponen el 2,17% de la cifra de facturación total, sitúan a Decathlon España como el segundo país del grupo en lo que a circularidad se refiere gracias a sus servicios de Segunda Vida y de Alquiler y Suscripción, disponibles tanto en sus tiendas de gran formato como en su web.

Estas acciones, entre otras, han impulsado la reducción de emisiones de CO2 absolutas derivadas de su actividad en España, consiguiendo situarlas en un -6,5% frente al -2% que anotó en 2022.

En el marco de su plan estratégico de sostenibilidad inmobiliaria, consolidó su apuesta por el autoconsumo y la producción de energía renovable con la instalación de 12.542 metros cuadrados de placas y marquesinas solares fotovoltaicas en 17 de sus centros en España de la mano de EiDF Solar y EDP. Además de más de 400 puntos de recarga para vehículos eléctricos de la mano de EDP.

Transformación de las tiendas

De cara a este ejercicio, Decathlon España ha avanzado que en los últimos meses ha puesto en marcha diferentes proyectos, siendo el más significativo el anuncio de su nuevo propósito 'Move People Through the Wonders of Sport' y su nueva identidad de marca, bajo el lema 'Ready to Play'.

Esto ha supuesto, entre otros muchos cambios, el comienzo de la transformación de sus tiendas, empezando por la de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, junto a otras nueve más en Europa, y tiene previsto llevar a cabo esta modernización en 26 tiendas más a nivel nacional próximamente.

En línea con la estrategia de desarrollo de Decathlon, el grupo comunicó la adquisición de Bergfreunde, la web alemana especializada en deportes de montaña, escalada y equipamiento para actividades al aire libre de Backcountry, y el lanzamiento de Decathlon Pulse, enfocada en construir nuevos motores de crecimiento a largo plazo.

Noticias relacionadas

En materia laboral, la multinacional francesa ha firmado este año su nuevo convenio colectivo que contempla un incremento salarial acumulado del 15% para los próximos tres años.

"Durante 2024, con nuestra nueva ambición y el lanzamiento de nuestra nueva marca, hemos desarrollado una nueva estrategia para evolucionar en diferentes áreas de nuestro negocio. Esto incluye reformular la experiencia cliente, potenciar el canal digital y acelerar el movimiento hacia nuevos modelos circulares", ha concluido Sánchez.