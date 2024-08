¿Es útil usar la IA Generativa para organizar los viajes? El 45% de los consumidores ya lo han probado

Cada vez más usuarios utilizan la IA Generativa para planificar sus viajes / EPC_EXTERNAS

3 Se lee en minutos S.A.



La IA Generativa está revolucionando la planificación de viajes, especialmente en el segmento de los de costo medio-alto y de duración moderada, entre cuatro y diez noches. Esta tecnología ha encontrado una mayor aceptación entre viajeros que viajan solos o en familia, lo que sugiere que las empresas de viajes deberían considerar el desarrollo de herramientas más especializadas para estos tipos de viajes. Con la evolución continua de la IA Generativa, cada vez más consumidores la incorporan en sus actividades diarias, obteniendo mejores resultados y experiencias de viaje más personalizadas y eficientes. Las empresas que adopten rápidamente estas innovaciones pueden aprovechar nuevas oportunidades en el mercado de viajes. La encuesta se realizó a 2.100 consumidores de Estados Unidos y Canadá en agosto de 2023 y marzo de 2024.

El estudio ‘Why Generative AI is a Game Changer for Leisure Travel’, revela que el 41% de los encuestados han utilizado herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para conseguir ideas o, directamente, planificar el viaje de estas vacaciones, lo que se traduce en un aumento del 34% de los encuestados que se registraron en agosto de 2023.

¿Están satisfechos los usuarios que utilizan IA?

Según una encuesta realizada en marzo de 2024, el uso de la IA Generativa en la planificación de viajes no muestra signos de desaceleración. El 58% de los encuestados, y el 82% de aquellos que recientemente utilizaron esta tecnología, expresaron su disposición a emplearla nuevamente para planificar futuros viajes. Esta tendencia sugiere que la IA Generativa seguirá ganando terreno, impulsada por la alta satisfacción de los usuarios con las recomendaciones de viaje generadas. Más de tres cuartas partes de los encuestados se declararon satisfechos o muy satisfechos con las sugerencias proporcionadas por la IA, destacando su eficacia en la selección de las mejores opciones de viaje.

El perfil de usuario que más utiliza la IA Generativa

Los viajeros más jóvenes, miembros de programas de lealtad de élite y los entusiastas de los cruceros están liderando la adopción de la IA Generativa. El 59% de los menores de 45 años ha utilizado esta tecnología para planificar sus viajes, en comparación con solo el 31% de los mayores de 45 años. Además, el 45% de los miembros de programas de lealtad de élite y el 54% de los encuestados que han tomado al menos un crucero desde 2022 también han recurrido a la IA Generativa. Entre los viajeros de cruceros más jóvenes, el entusiasmo es aún mayor, con un 82% utilizando estas herramientas.

Oportunidades para las empresas de viaje

Noticias relacionadas

Para las empresas de viajes, la IA Generativa presenta una oportunidad significativa para conectar con los clientes en etapas tempranas del proceso de planificación. Aquellas empresas que desarrollen herramientas basadas en IA Generativa pueden obtener beneficios adicionales, no solo facilitando las reservas directas y reduciendo la dependencia de agencias de viajes online, sino también fortaleciendo la lealtad a la marca e incrementando los ingresos mediante la venta de servicios adicionales, como alquiler de coches, actividades, restaurantes y paquetes de viaje. El informe indica que el 44% de los usuarios que reservaron planes de viaje generados por IA también reservaron las actividades recomendadas, y el 43% siguieron las sugerencias de restaurantes.

Sin embargo, el informe advierte que las empresas que no inviertan en IA Generativa podrían enfrentar riesgos financieros significativos. Las agencias de viajes online que adopten esta tecnología podrían ganar hasta 17 puntos porcentuales de participación en el mercado de viajes online de EE.UU. para 2029, lo que se traduciría en más de 2.000 millones de dólares adicionales en comisiones. No invertir en IA Generativa no solo implica perder cuota de mercado, sino también la oportunidad de mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente, lo que podría dejar a las empresas tradicionales en desventaja competitiva.