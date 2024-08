Los ciberataques aumentan durante el verano: estos son los sectores más afectados

Los ciberataques aumentan durante el verano / L.O

S.A.



El verano en España no solo trae consigo una afluencia masiva de turistas, sino también un aumento significativo en las actividades de ciberataques dirigidos a sectores clave como el transporte, el hotelero y las administraciones públicas. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), analizados por Pandora FMS, aunque los ataques a sectores estratégicos han disminuido en número en el último año, pasando de más de 500 a menos de 240, su sofisticación y gravedad han aumentado considerablemente. Esto convierte a la temporada estival en un momento crítico para la ciberseguridad.

Por qué aumentan los ciberataques en verano

Durante el verano, la sobrecarga de trabajo, la reducción de personal en sectores clave como el transporte, el hotelero y las administraciones públicas hacen que sean especialmente vulnerables a los ciberataques. Sancho Lerena, CEO de Pandora FMS y experto en seguridad IT, destaca que "el verano es un momento donde hay menos personal y menos control. Si las compañías o administraciones no incorporan los sistemas de monitorización adecuados, se convierten en un blanco fácil". Este contexto crea un escenario ideal para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan la falta de vigilancia para lanzar ataques más sofisticados que pueden tener consecuencias graves para los afectados.

Principales objetivos de los ciberdelincuentes

El sector de los transportes, en particular, es uno de los más afectados, representando el 25% de los ciberataques en España. La alta demanda de servicios de transporte durante el verano, impulsada por compañas como el Verano Joven y otros descuentos, lo convierten en un objetivo atractivo para los delincuentes. "El transporte es un sector muy tentador para los ciberdelincuentes debido a la cantidad de datos sensibles que manejan y las consecuencias potenciales de un ataque", explica Lerena.

El sector hotelero también se encuentra en la mira de los ciberataques, principalmente porque muchos establecimientos no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para protegerse adecuadamente. Aunque el 96% de las empresas del sector hotelero implementan alguna medida de seguridad, solo el 2,3% dispone de todas las medidas necesarias, como el cifrado de datos, la autenticación multifactorial y sistemas avanzados de detección de intrusos. La falta de estas protecciones expone a los hoteleros a accesos no autorizados y robos de información sensible, lo que puede tener consecuencias desastrosas para los negocios y sus clientes.

Especial importancia de proteger las administraciones públicas

Las administraciones públicas, especialmente en el contexto del desarrollo de Smart Cities y Smart Beaches, también enfrentan un riesgo elevado de ciberataques durante el verano. La digitalización de estos entornos requiere una monitorización constante de los datos para evitar cualquier riesgo de colapso, especialmente en momentos en que la población se multiplica por la llegada masiva de turistas. "Es crucial proteger las administraciones locales para evitar interrupciones en los servicios públicos durante la temporada alta de turismo", subraya Lerena. Además, los ciberataques no solo afectan a las empresas y administraciones, sino también a los propios turistas. Los viajeros pueden ser víctimas de robos de datos personales al conectarse a redes Wi-Fi no seguras en hoteles o estaciones de transporte, lo que resalta la necesidad de una mayor concienciación y protección en todos los niveles.