Iberia y Sepla acuerdan una prórroga de dos años del actual convenio colectivo de pilotos hasta 2027

Iberia y Sepla acuerdan una prórroga de dos años del actual X Convenio Colectivo de Pilotos hasta 2037. / Europa Press

3 Se lee en minutos EP



Iberia y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) han llegado a un acuerdo para prorrogar dos años más el actual X Convenio Colectivo de Pilotos, es decir, su vigencia se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2027, según un comunicado. Más de un 75% de los pilotos de la aerolínea votó a favor de este nuevo acuerdo, mientras que un 22% lo hizo en contra, además de tener un 2,15% de votos en blanco.

Así, la sección sindical de Sepla en Iberia ha mostrado su satisfacción por el resultado favorable de la votación y por la alta participación del colectivo de los pilotos en la misma, casi un 90%, la más alta alcanzada en toda la historia. "Este resultado avala el trabajo realizado a lo largo de estos meses por la sección sindical y que refleja la voluntad de la mayoría de los pilotos", ha resaltado.

Gracias a este acuerdo, este colectivo recibirá ingresos adicionales en función no solo de los resultados económicos, sino también cuando se alcancen objetivos ligados a la excelencia operativa: puntualidad, nivel de satisfacción de los clientes y productividad. En concreto, se añade una nueva tabla salarial a la actual en la que se contempla un incremento consolidado vinculado a la rentabilidad de la aerolínea por encima de un 12% y otro no consolidado, ligado no solo a la rentabilidad de la línea aérea, sino también a los objetivos ya mencionados.

Además, a los veteranos se les mejoran las opciones de reserva mediante un nuevo modelo de Rescisión Especial con mayores garantías, mientras que también se amplía de seis a ocho los aviones de Level que serán operados por los pilotos de Iberia. El acuerdo también contempla el envío con antelación garantizada de catorce días de las programaciones, lo que permitirá que los pilotos puedan organizar mejor su vida personal y familiar.

En cuanto a flota, la ambición era acordar en Iberia e Iberia Express un marco de crecimiento de su flota de corto radio en función de las oportunidades de negocio que ven en cada segmento. Sin embargo, no ha sido posible cerrar un acuerdo también con los representantes sindicales de los pilotos de Iberia Express. Esto implica que se congele el crecimiento en Iberia Express y que los próximos cuatros aviones asignados al Grupo Iberia se integrarán en Iberia.

Futuro de la compañía aérea

En palabras del presidente de Iberia, Marco Sansavini, el acuerdo con Sepla es una pieza "fundamental" para la construcción del futuro de la compañía aérea. "Compartir con las personas los éxitos financieros y operativos nos permite alimentar nuestro círculo virtuoso, cuya base es conseguir excelentes resultados para poder invertir aún más en retener nuestro talento, en mejorar el servicio al cliente y en sostenibilidad medioambiental", ha añadido.

Noticias relacionadas

Para el delegado jefe de la sección sindical de Sepla en Iberia, Juan Polo, se ha dado un paso importante en la mejora de condiciones laborales y salariales, participando más equitativamente en los extraordinarios beneficios de la empresa, permitiendo armonizar a los pilotos de Iberia con otras compañías en cuanto a la voluntariedad y remuneración de los servicios de vuelo no programados, entre otros asuntos.

Además, Polo ha destacado que este acuerdo garantizará una mayor estabilidad a la aerolínea y abre un futuro de acuerdos beneficiosos para ambas partes. Por último, la dirección de Iberia se ha comprometido a trabajar "intensamente" para que el camino que ha comenzado con los pilotos pueda abrirse también con el resto de los colectivos de Iberia. Se iniciará el diálogo con los distintos representantes sociales, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada uno de los negocios, con la ambición de alcanzar acuerdos positivos para todos los que forman parte de la compañía, según el comunicado.