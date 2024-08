Así es como puedes reclamar la indemnización por la cancelación de los vuelos tras la Dana

Derechos de los viajeros en las indemnizaciones por la cancelación de los vuelos tras la Dana / Daniel Hambury

Las recientes lluvias torrenciales han azotado varias regiones del Mediterráneo, especialmente a las Islas Baleares, en uno de los momentos turísticos con mayor actividad, el puente de la Asunción. Esto ha hecho que el transporte aéreo sea un caos. Este fenómeno meteorológico, conocido como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), es común en estas fechas, pero este año ha tenido un impacto especialmente severo. Como resultado, más de 50 vuelos han sido cancelados o retrasados, dejando a numerosos pasajeros varados y obligando al aeropuerto de Palma a activar su comité de crisis para gestionar la situación. La cancelación de vuelos debido a condiciones meteorológicas extremas plantea muchas preguntas sobre los derechos de los pasajeros y cómo pueden reclamar compensaciones.

¿Cómo se pueden reclamar los derechos del pasajero?

Si te encuentras entre los afectados por la cancelación de un vuelo debido a las recientes inundaciones, es importante que conozcas tus derechos como consumidor. Según la organización de consumidores Facua, los pasajeros afectados tienen derecho a reclamar una serie de compensaciones. En primer lugar, pueden solicitar la devolución íntegra del coste del billete si tu vuelo fue cancelado. Además, dependiendo de la distancia del vuelo, podrías tener derecho a una indemnización que varía entre 250 y 600 euros. Esta compensación está estipulada en el Reglamento (CE) N.º 261/2004 del Parlamento Europeo, que regula los derechos de los pasajeros aéreos en casos de cancelaciones.

Además del reembolso del billete y la compensación económica, los pasajeros también pueden reclamar el pago de los gastos adicionales que hayan tenido que afrontar debido a la cancelación del vuelo, como el alojamiento, transporte alternativo o comida. Es fundamental que conserves todos los recibos y pruebas de estos gastos, ya que serán necesarios para respaldar tu reclamación ante la aerolínea.

¿Cuándo se aplica y cuándo no el Reglamento?

El Reglamento (CE) N.º 261/2004 también establece que las aerolíneas no están obligadas a pagar compensaciones si la cancelación del vuelo se debe a "circunstancias extraordinarias". Estas circunstancias incluyen condiciones meteorológicas severas como las causadas por la DANA, que no podrían haberse evitado incluso si la aerolínea hubiera tomado todas las medidas razonables. Sin embargo, es importante destacar que esta excepción no se aplica en todos los casos. Por ejemplo, si la cancelación se debe a una huelga legal, la aerolínea no puede usar la excusa de "circunstancias extraordinarias" para evitar el pago de compensaciones.

En el caso de los vuelos cancelados desde y hacia las Islas Baleares debido a las recientes lluvias, la aerolínea podría intentar invocar esta cláusula para evitar el pago de compensaciones. No obstante, cada caso debe ser evaluado individualmente, y los pasajeros tienen derecho a presentar una reclamación si consideran que la cancelación no fue gestionada adecuadamente. El artículo 7 del Reglamento recoge que los vuelos cancelados tienen una compensación de 250 € para vuelos de hasta 1.500 km, 400 € para los vuelos de entre 1.501 y 3.500 kilómetros, y 600 € para los demás vuelos.

Cómo presentar una reclamación

Si decides presentar la reclamación, el primer paso es contactar directamente con la aerolínea. Debes enviar una solicitud por escrito, detallando el vuelo cancelado, los gastos incurridos y la compensación que estás solicitando. Es aconsejable adjuntar copias de todos los documentos relevantes, como billetes, recibos de gastos y cualquier comunicación que hayas tenido con la aerolínea sobre el vuelo cancelado.

En el caso en el que la aerolínea no responda de manera satisfactoria, puedes acudir a organismos como Facua o la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en España, que puede mediar en la resolución de la reclamación. Recuerda que, aunque el proceso puede ser tedioso, las regulaciones europeas están diseñadas para proteger los derechos de los pasajeros y garantizar que reciban las compensaciones adecuadas en situaciones como esta.