Un 20% de los autónomos españoles no han tenido vacaciones en el último año, ¿por qué?

Las vacaciones de verano tendrían que ser días de desconexión para todos, sin importar tu puesto de trabajo. Pero esto muchas veces no es posible. Como revela el Estudio sobre la Salud Profesional de las Personas Autónomas realizado en febrero de 2024 por Previsión Mallorquina, los trabajadores por cuenta propia tienen más dificultades y retos que afrontar para poder tener días de descanso de su trabajo. Un 19,1% de los autónomos españoles no pudieron disfrutar de días de vacaciones en 2023, un 19,5% tan solo entre 1 y 7 días, el 25,8% de 8 a 15 días, el 17% de 16 a 29 días, y tan solo el 18,5% pudieron disfrutar de un mes o más de vacaciones.

¿Por qué no tienen vacaciones los autónomos?

Los datos anteriores confirman que el 40% de los autónomos españoles tuvo entre ningún día de vacaciones en 2023 o solo dispusieron de una semana. A este grupo de personas esta situación les provoca un coste para la salud mental, el bienestar emocional y la calidad del desempeño profesional a la que esta circunstancia puede dar lugar.

Existen dos causas principales que ha llevado a los trabajadores por cuenta propia a pasar por esta situación. La primera de ellas es que no pueden disfrutar de algunos días de descanso debido a problemas económicos (39%), entre los que se encuentran la pérdida de ingresos si no se trabaja y la presión económica actual que hace que estas personas tengan que limitar su desconexión laboral. La segunda causa más destacada es debida a que tienen que estar siempre disponibles, a pie de cañón con la empresa, o que su tipo de trabajo no permite periodos de asueto. Las cualidades del trabajo de los autónomos constituye una circunstancia negativa en lo que al descanso se refiere para el 35,5% de ellos.

Cabe destacar que esta situación no es igual para todo tipo de autónomos. Aquellos con familiares a cargo tuvieron una mayor tendencia a no disfrutar ni de un día de vacaciones (el 22,4% de ellos no disfrutaron ni un día, el 19,7% una semana o menos). Por otro lado, los que no tienen ningún descendiente pudieron disfrutar de periodos más largos de descanso.

Otro punto a mencionar es la situación de los ingresos familiares, ya que más de 1 de cada 4 autónomos no pudieron desconectar laboralmente debido a que los ingresos representan el 100% del dinero familiar. Por contraparte, aquellos trabajadores, cuyos ingresos representan la mitad de los ingresos familiares, pudieron disfrutar de los días de vacaciones que tiene la mayoría de la población: casi más de 16 días.

Días de descanso por Comunidades Autónomas

Aunque desconectar laboralmente sea vital para la salud, hay muchas situaciones que no hacen posible este suceso. A pesar de que cerca del 65% de los autónomos encuestados considera que logra desconectarse, lo cierto es que entre CCAA se presentan variaciones significativas en la forma en la que los trabajadores autónomos disfrutan sus vacaciones.

Las regiones en las que es más probable que un autónomo no tenga días de vacaciones son Galicia (25,4%) y Andalucía (21%), mientras que casi un tercio de los autónomos del País Vasco y Navarra tuvieron vacaciones de más de 30 días (y el 29,9% de entre 16 y 29 días). El resto del país tiene una distribución de días similar a la del conjunto de España.

La importancia de las vacaciones

Como ya se ha destacado, el descanso es un momento fundamental para mantener una buena salud, independientemente de cuál sea tu trabajo o el nivel de responsabilidad que tengas en una empresa. Por esto, un 83,9% de los autónomos españoles afirma que la forma de su trabajo ha acarreado consecuencias negativas en sus niveles de estrés, llegando a necesitar el apoyo de un profesional de la salud mental (15,1%) para poder poner solución a este desgaste laboral. Los periodos de vacaciones permiten a los trabajadores recuperarse de sus cargas de trabajo, poder dar apoyo a sus familias o, simplemente, disfrutar de tiempo de calidad en la compañía de seres queridos. Igualmente, el contar con la capacidad financiera para poder ir de vacaciones es una parte importante de la economía.