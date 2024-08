Estas son las multas por presentar fuera de plazo la declaración de la renta

Agencia Tributaria.

Si has olvidado presentar la declaración de la renta, deberás prepararte para asumir un sobrecoste. No seguir las instrucciones de la Agencia Tributaria implica una serie de sanciones. Te damos todas las claves que tienes que tener en cuenta si este año te has retrasado en la presentación de la declaración de la renta. La declaración de la renta es un deber ciudadano y no cumplir con él acarrea una seria de consecuencias. Si te has retrasado a la hora de presentarla, te expones a altas multas. El importe que debes abonar aumentar en un porcentaje específico por cada mes de demora. Si Hacienda te acaba requiriendo el pago, las sanciones pueden ser mucho más elevadas. Además de las multas, deberás abonar intereses por el dinero que has dejado a deber a la Administración. Aunque la renta te salga a devolver, puedes exponerte a sanciones si presentas los documentos fuera de plazo.

Si Hacienda no se da cuenta de que has presentado la declaración con retraso y la presentas más tarde la fecha, la multa que podrás esperar es un recargo en función de lo tarde que presentes la documentación. Si te sale a pagar, se incrementará la cantidad en un 1% por cada mes completo de retraso a partir del 1 de julio. A partir de los 12 meses de retraso, el recargo subirá hasta un 15%.

Por el contrario, si Hacienda te envía una carta porque se ha dado cuenta de que no has cumplido el plazo para la declaración, entonces la sanción será de entre un 50% y un 150% del total de lo que tienes que pagar. Dependiendo de cómo interprete tu "descuido", la sanción puede ser todavía más alta. Si la renta te sale a devolver, pero tampoco la presentas a tiempo, también te expones a sanciones. En este caso, puede ser de unos cien euros si Hacienda no detecta el momento, pero si te manda una carta, la sanción podrá llegar hasta los 200 euros.

También te expones a multas y cargas adicionales si has hecho la declaración de la renta, pero no has incluido el IBAN o no tienes suficiente dinero en tu cuenta y no te das cuenta de que no lo has pagado todo. Si no completas el pago a la Agencia Tributaria, si lo haces fuera de plazo de forma voluntaria antes de que te llegue una carta de sanción tendrás un recargo del 5% sobre la cantidad que te falta pagar. Pero si te llega una carta de sanción, entonces el recargo puede ser del 10% al 20% de lo que tienes que pagar.

Autónomos y trabajadores por cuenta propia

Noticias relacionadas

Los trabajadores por cuenta propia tienen obligaciones fiscales específicas y los retrasos pueden ser especialmente costosos. Aunque puede haber exenciones y reducciones de las sanciones si cumples ciertos requisitos. Reúne toda la documentación necesaria con tiempo y utiliza herramientas de plataformas que te ayudarán a completar la declaración de la renta. No dudes en acudir a un asesor fiscal para que te aclare todas las dudas que puedas tener a la hora de completar el documento.

Es importante que presentar la declaración, aunque sea fuera de plazo. Es posible que puedas negociar con Hacienda y con la Agencia Tributaria un acuerdo. Si consideras que la multa que te han puesto es desproporcionada, puedes presentar un recurso. Asegúrate que Hacienda tiene toda la información correcta y todos tus datos bien. Es importante que conserves todos los justificantes de gastos e ingresos.