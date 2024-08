Estos son los hoteles Pet Friendly de España que permiten disfrutar de las vacaciones junto con tu mascota

Disfrutar de las vacaciones con las mascotas / Marina Vilanova

El verano es una época de vacaciones, y que mejor forma de pasarlas, que poder irte de vacaciones junto con tu mascota. Aunque en muchas ocasiones esto no es posible, ya que muchos alojamientos u hoteles no permiten la estancia con animales. Pero Travelodge cuenta con una política Pet Friendly que permite a los huéspedes alojarse con sus mascotas, haciendo de la estancia una experiencia más especial. Esta cadena hotelera, que es conocida por contar con buenas ubicaciones, comodidades y precios asequibles, cuenta con un número de habitaciones asignadas a aquellos viajeros que decidan alojarse con su mascota durante su estancia. Es la mejor opción para aquellos que no pueden dejar a los animales solos en casa o que, simplemente, quieren llevarlos con ellos a todos lados, incluso en vacaciones.

Destinos con hoteles Pet Friendly

Esta empresa hotelera cuenta con alojamientos en algunos de los destinos más visitados, como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante y Murcia. Cuenta con muchas oportunidades, tanto para los que prefieren el interior de la Península, como los que optan por disfrutar de la costa del país.

Los hoteles que cuentan con esta política se caracterizan por proporcionar habitaciones de calidad, donde se garantiza la relación calidad-precio. Son espacios amplios donde se puede disfrutar la comodidad, ya que se adapta a todos los tipos de viajeros. Cuenta con habitaciones individuales, dobles y amplias estancias familiares, para aquellos que quieran disfrutar en familia, incluyendo las mascotas.

Las mascotas en el transporte público

Los animales de compañía pueden acceder al transporte público, siempre y cuando no sean un peligro para los ciudadanos. Por otro lado, los conductores de estos medios de transporte pueden decidir si el animal en cuestión puede subir al vehículo. En cuanto a los desplazamientos en tren, barco y avión, la normativa afirma que las compañías correspondientes "adoptarán las medidas necesarias para garantizar el transporte, siempre que se realicen en las condiciones de acceso establecidas por cada uno de los operadores, respetándose las medidas higiénico-sanitarias y seguridad exigidas por la ley".

Infracciones de la Ley del Bienestar Animal

Las infracciones por incumplir la Ley del Bienestar Animal pueden ser de tres tipos. Las primeras, las infracciones leves, son aquellas que se realizan al incumplir las obligaciones, cuidados y prohibiciones que se establecen en la normativa, cuya multa es de 500 a 10.000 euros. El segundo grado son las infracciones graves, que se cometen al hacer daño al animal y al incumplir con la normativa, donde la cantidad asciende de los 10.001 € a los 50.000 €. Por último, las infracciones muy graves implican una multa que puede ir hasta los 200.000 euros e incluyen algunas acciones como usar los animales para peleas, la muerte del animal por medios no autorizados, uso de animales de compañía para el consumo humano, comercializar con animales sin autorización, o haber cometido más de una infracción en un periodo de tres años.